Bliži nam se Kineska nova godina: Otkrijte što nam donosi godina Vatrenog Konja…

Kineska nova godina, koja započinje 17. februara 2026., označava početak godine Vatrenog Konja – razdoblja koje se u astrologiji opisuje kao dinamično i strastveno. Nova godina mnogima je prilika za novi start i guranje ambicija, ali može biti i pomalo stresna. Ako unaprijed imate jasniju sliku prilika i izazova u idućih 12 mjeseci, lakše je ostati miran i fokusiran na ono što stvarno želite ostvariti, piše index.

U 2026. godini naglasak je na akciji. Dijelom zato što se nekoliko velikih planetarnih pomaka veže uz vatrene znakove (Saturn i Neptun ulaze u Ovna, a Jupiter u drugoj polovici godine prelazi u Lava), a dijelom zato što 17. veljače ulazimo i u godinu Vatrenog Konja.



Što predstavlja godina (Vatrenog) Konja?

Da bismo shvatili kakva nas atmosfera prati od veljače, korisno je pogledati što simbolizira Konj i što se mijenja kad mu se doda element Vatre. U kineskom zodijaku svaka godina ne nosi samo jednu od 12 životinja, nego i jedan od pet elemenata: Drvo, Vatra, Zemlja, Metal ili Voda.

“Energija Konja je dinamična, a ovo je Vatreni Konj – najbrži od pet tipova Konja u kineskom zodijaku”, objašnjava Donna Stellhorn, astrologinja i autorica knjige Kineska astrologija: Život, ljubav i sreća u dvanaest životinjskih znakova, prenosi Parade. Kaže da se u takvom tempu stvari lako zahuktaju: tehnologija i inovacije idu naprijed velikom brzinom, a prilike se pojave, i nestanu, doslovno u sekundi. “Ako u 2026. imate jasan cilj, do njega možete doći jako brzo”, dodaje.

Janine Lowe, stručnjakinja za kinesku astrologiju, slaže se i ističe da Vatra dodatno pojačava neovisnost i nemir Konja. Zato ova godina posebno gura prema slobodi, samoizražavanju i skidanju okova. “To je energija koja ne voli stajati na mjestu – stalno tjera na kretanje, istinu i autentičnost, čak i kad to uzdrma mir”, kaže Lowe.

Ovakav tempo osjetno je drukčiji od godine Drvene Zmije, koja je iza nas. “Nakon razdoblja koje je bilo više okrenuto prema unutrašnjem svijetu, život se ponovno pokreće: sve se ubrzava, prilike dolaze brže, a odluke odjednom djeluju hitnije”, objašnjava Lowe. “Osjeća se i neka zajednička želja da se češće kaže ‘da’, da se izađe među ljude i da se opet punije živi.”

Zbog toga godinu možete iskoristiti za putovanja, osobnu promjenu i hrabre, spontane odluke. “Ovo je vrijeme koje ide na ruku ljudima koji vjeruju instinktu i spremni su riskirati, čak i kad nemaju sve informacije”, kaže Lowe. “Emocionalno, godina je osvježavajuće iskrena – manje je onog ‘trpim, šutim, stojim u mjestu’, a više spremnosti da se kaže što se misli i krene dalje.”

Zanimljivo je pogledati i kako su izgledale prijašnje godine Vatrenog Konja. Lowe kaže da su se “često poklapale s preokretima, kulturnim pomacima i odvažnim društvenim pokretima – razdobljima kad su ljudi imali poriv izazvati autoritet, preispitati identitet i gurati prema velikim promjenama.”

Djeca rođena od 17. veljače 2026. do 5. veljače 2027. nosit će tu strastvenu energiju. “U godinama Konja često se rađaju karizmatični, neustrašivi, emocionalno snažni i vrlo neovisni ljudi, ali mogu otići u ekstreme ako nemaju dobru podršku”, kaže Lowe.

Kako najbolje iskoristiti energiju godine Vatrenog Konja

Prema savjetima Lowe i Stellhorn, ovih pet stvari može vam najviše pomoći.

Uzmite vremena za mir i promišljanje

Htjet ćete juriti i grabiti prilike bez puno razmišljanja. Ponekad to može upaliti, ali dugoročno je pametnije ostati smiren. Ključno je pratiti intuiciju, ali i provjeriti jeste li sigurni u poteze koje povlačite. “Svi će ove godine žuriti”, kaže Stellhorn. “Dajte si vremena, budite strpljivi dok tražite prilike i najbolji smjer. Konj u galopu ne vidi uvijek kamo ide.”

Lowe dodaje da je ravnoteža najvažnija: Konj voli brzinu, ali i njemu treba trenutak da stane i dođe do daha. Kratke pauze pomažu da ostanete povezani sa sobom. I da – pripazite na impulzivne odluke: intuicija može biti jaka, ali najbolje radi kad ste staloženi i svjesni sebe.

Provjeravajte informacije iz prve ruke

Kad se sve odvija brzo, lakše dolazi do nesporazuma i krivih zaključaka. Stellhorn zato preporučuje da pazite odakle dolaze informacije. Birajte pouzdane izvore za vijesti i savjete. To što netko spomene “znanstveni rad” ne znači da ga je dobro prenio – kad je nešto važno, radije dođite do originalnog izvora. Isto vrijedi i za odnose: lakše je doći do istine ako pitate direktno, nego ako se oslanjate na priče i tračeve.

Iskoristite trenutak

Živjeti u trenutku i pratiti ono što vas stvarno pokreće može se višestruko isplatiti. “U godini Vatre, naglasak je na srcu, entuzijazmu i smislenim odnosima”, kaže Lowe. Uložite energiju u ono što vas diže, potiče kreativnost i jača emocionalnu stabilnost. “Godina Konja podsjetnik je da ne odgađate život. Kad slijedite ono što vas ispunjava, stvari se često otvore brže nego što ste planirali – i nekako sjednu na svoje mjesto.”

Probudite pustolovnu stranu

Bilo da ste tip koji voli rizik ili ste više “biće navike”, bolje ćete proći ako si dopustite malo više istraživanja. “Ovo je godina koja nagrađuje kretanje naprijed”, kaže Lowe. Budite spremni odlučivati, isprobati nove prilike i reći “da” rastu, umjesto da se stalno vraćate na stare obrasce.

Budite iskreni, autentični i jasni oko ciljeva

Što jasnije znate što želite, to će vam ova godina više ići u korist. “Godina Konja podržava istinu i usklađenost”, objašnjava Lowe. Potiče vas da budete precizni oko svoje vizije, otpustite ono što vam više ne koristi i živite u skladu sa svojim vrijednostima.

To ide ruku pod ruku s aktivnijim sudjelovanjem u vlastitom životu i manjim oklijevanjem kad god je moguće. “Vjerujte sebi, napravite korak naprijed i pustite da vas zamah povuče”, kaže Lowe. “Napredak dolazi kroz kretanje i kroz to da se stvarno uključite u život.”

