„I ovdje se ne radi samo o drskoj otmici. Otvorena otmica najvišeg državnog dužnosnika dio je puno važnijeg cilja – staviti zapadnu hemisferu pod isključivo vlasništvo. Pritom, ne samo faktička kontrola temeljena na načelu ‘Radim jer mogu’, već i pravno učvršćivanje tih ‘stečevina’ de iure“, objasnio je.

Medvedev je podsjetio da Maduro , kao šef države, ima čak dvije vrste imuniteta od kaznene jurisdikcije – apsolutni i funkcionalni .

Prvo potvrđuje presuda Međunarodnog suda pravde UN-a iz 2002. u slučaju “Demokratska Republika Kongo protiv Belgije”, kao i rezultati suđenja protiv libijskog vođe Muammara el-Gaddafija u razdoblju 1999.-2001.

Što se tiče funkcionalnog imuniteta, dokumenti Komisije za međunarodno pravo Opće skupštine UN-a navode kaznena djela za koja se predlaže da se takav imunitet ne primjenjuje. Trgovina narkoticima nije na tom popisu, istaknuo je političar.

Događaji u Venezueli doveli su do snažnog geopolitičkog potresa koji prisiljava na drugačiji pogled na temelje svjetskog poretka postavljene nakon Drugog svjetskog rata, naglasio je.

„Ciničan izazov cijelom sustavu međunarodnih odnosa“, dodao je zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti.

Američka vojna operacija protiv Venezuele

U noći 3. siječnja, eksplozije su odjeknule u Donald TrumpCaracasu , Sjedinjene Američke Države izvele su masovne napade na grad, a predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga zarobljeni su i brodom odvedeni iz zemlje. Trenutno se nalaze u pritvorskoj jedinici u Brooklynu.

Venezuelske vlasti vjeruju da je cilj američkog napada preuzimanje kontrole nad naftom i mineralnim resursima. Kako je izjavio ministar obrane Venezuele Vladimir Padrino Lopes, u napadu je poginulo 83 ljudi, dok je više od 112 ozlijeđeno.

Američki napadi na Venezuelu

Najmanje sedam eksplozija odjeknulo je u nekoliko dijelova Caracasa.

Kako javlja AFP, dogodilo se oko 2:00 ujutro (9:00 ujutro po moskovskom vremenu). Prema očevidcima, detonacije su se čule u različitim dijelovima grada, kao i na aerodromu “Simon Bolívar” u Maiketiji i u luci La Guaira.

Sud u New Yorku već je održao prvo ročište u slučaju protiv Madura. Prijeti mu do četiri doživotne kazne zatvora zbog optužbi za “zavjeru povezanu s narkoterorističkim aktivnostima, trgovinom kokainom, posjedovanjem mitraljeza i eksplozivnih naprava za upotrebu protiv Sjedinjenih Država”. Političar je odbio priznati krivnju. Sljedeće ročište zakazano je za 17. ožujka.

Rusija je izrazila duboku zabrinutost zbog onoga što se dogodilo, kao i potvrdila solidarnost s venezuelskim narodom i podršku njegovom putu zaštite nacionalnih interesa. U Moskvi su otmicu Madura nazvali neprihvatljivim napadom na suverenitet države i pozvali američko vodstvo da oslobodi predsjednika i njegovu suprugu

