“Brinem se za vlastitu sigurnost”

Trump je dodao da se fizički i mentalno osjeća “kao prije 50 godina” te je ocijenio da je pozicija predsjednika “statistički najopasniji posao koji postoji”.

U intervjuu za NBC News, Trump je rekao da mora razmišljati o sigurnosti, ali da svjesno potiskuje takve misli.

„Brinem se zbog toga, ali morate to izbaciti iz glave, jer inače ne biste mogli obavljati svoj posao“, rekao je Trump .

Izjavio je da je s vremenom postao svjesniji rizika koje predsjednička funkcija nosi.

„Ako pogledate statistiku, ovo je puno opasniji posao od vozača trkaćih automobila ili jahača bikova. Statistički, biti predsjednik je najopasniji posao“, rekao je Trump.

Govoreći o svojim godinama, Trump je rekao da se osjeća odlično, dodajući da redovito ide na liječničke preglede. Naveo je da je i nekoliko puta radio kognitivne testove, naglasivši da ih je “prošao s maksimalnim rezultatom”, za razliku od drugih predsjednika, koji, prema njegovim riječima, nisu pristali na to.

„Radim ih jer nemam problema s tim. Sto posto sam spreman“, rekao je Trump.

Potvrdio je da već tri desetljeća svakodnevno uzima aspirin, iako mu je savjetovano da koristi nižu dozu.

„Uzimam aspirin već 30 godina i ne želim promijeniti tu naviku. Želim da se krv lijepo razrijedi dok prolazi kroz srce“, rekao je Trump.

Na pitanje tko bi mu rekao ako bi godine počele utjecati na njegov rad, Trump je odgovorio da vjeruje da bi to sam prepoznao. U tom kontekstu, Trump je kritizirao bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena, navodeći da nije sposoban davati intervjue za medije, uključujući i one prije Super Bowla.

„Nije bio sposoban za intervju. To je bilo očito“, rekao je Trump, dodajući da je Biden , prema njegovim riječima, „naštetio starijim osobama“ jer su, kako tvrdi, mediji odbili izvještavati o njegovom zdravlju.

Trump je ocijenio da ljudi oko Bidena imaju “radikalno ljevičarsku političku kulturu” te da su štetni za zemlju.

„Ova zemlja ne bi preživjela još dvije godine da je jedan od njih pobijedio“, zaključio je Trump.

