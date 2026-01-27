Ubjedljivo najopasnija hrana koju možete da kupite u marketu: Još gore je što mislite da je zdrava

Nedugo zatim, vi i vaša porodica iznenada se razbolite i uvjereni ste da je uzrok piletina. Međutim, ispostavi se da je krivac upravo kesica „zdrave“, hrskave salate.

Velike epidemije povezane s kontaminiranim lisnatim povrćem, poput špinata i zelene salate, posljednjih godina često dospijevaju na naslovnice. Podaci pokazuju da je lisnato povrće povezano s čak 22 posto svih zabilježenih epidemija trovanja hranom u posljednjih deset godina. Prema mišljenju mnogih stručnjaka za sigurnost hrane, sjeckana salata u kesi, označena kao „oprana i spremna za upotrebu“, spada među najrizičnije namirnice koje možete kupiti u supermarketu.

U ovakvim kesama često se nalazi mješavina različitih vrsta salate, ponekad uz dodatak začinskog bilja, što na prvi pogled djeluje kao idealna porcija zdravog povrća – ali u praksi to često nije slučaj, i to iz više razloga.

Povrće iz više izvora

„Konzumiranje povrća, uključujući lisnato zeleno povrće, važan je dio zdrave i uravnotežene ishrane, ali stručnjaci za sigurnost hrane često izbjegavaju prethodno upakovane salate jer mogu biti rizičnije od cijele glavice zelene salate“, objašnjava dr Vanesa Kofman, direktorica Alijanse za zaustavljanje bolesti koje se prenose hranom, prenosi Novi.

Ona navodi da pakovano zeleno povrće obično dolazi iz više izvora i obrađuje se zajedno, što povećava vjerovatnoću da se kontaminacija iz jedne serije proširi na veliki broj kesa. Sam proces sjeckanja dodatno oštećuje listove i može zarobiti te proširiti štetne patogene.

Rizik samog pakovanja

Osim obrade, i samo pakovanje predstavlja dodatni rizik, upozorava dr Darin Detvajler, vanredni profesor na Univerzitetu Nortistern i autor knjige „Sigurnost hrane: prošlost, sadašnjost i predviđanja“. Vlažnost unutar kese može stvoriti idealne uslove za razvoj bakterija poput E. coli, listerije i salmonele. Promjene temperature tokom transporta i skladištenja dodatno pogoduju njihovom razmnožavanju.

Britanski istraživači utvrdili su da salata u kesama predstavlja posebno pogodno okruženje za bakterije koje izazivaju trovanje hranom. Kada se listovi sijeku i pakuju, oslobađaju vlagu koja ostaje u kesi i s vremenom postaje idealna podloga za rast bakterija poput salmonele. Ta tečnost oblaže listove i stvara „ljepljive“ uslove zbog kojih je bakterije teže isprati.

Više tačaka moguće kontaminacije

Bakterije mogu poticati iz tla, vode za navodnjavanje ili se prenijeti tokom berbe. Salatu mogu kontaminirati životinje, ptice, pa čak i sami radnici na polju. Kada salata stigne u pogon za obradu i pakovanje, rizik se dodatno povećava.

„Pakovana zelena salata i špinat posebno su podložni kontaminaciji zbog brojnih rizičnih tačaka u lancu snabdijevanja hranom“, ističe Kofman. Kontaminacija se može dogoditi već na farmi, naročito ako su polja izložena bakterijama iz stočarskih farmi, divljih životinja ili zagađene vode za navodnjavanje.

Kontaminirana voda često je uzrok velikih epidemija. U jednoj nedavnoj epidemiji povezanoj s rimskom zelenom salatom, izvor zaraze bila je upravo voda za navodnjavanje. Tada se razboljelo oko 200 ljudi, a zabilježeno je i nekoliko smrtnih slučajeva. Ipak, lisnato povrće nije namirnica povezana s najvećim brojem smrtnih ishoda – tu neslavnu titulu i dalje drži živinsko meso.

Bakterije koje se povezuju sa sjeckanom salatom

Među najčešćim bakterijama koje se dovode u vezu s ovom namirnicom su:

– E. coli (posebno E. coli O157:H7), koja može izazvati teške simptome i ozbiljne komplikacije

– Salmonella, koja se brzo razmnožava u vlažnim uslovima

– Listeria monocytogenes, posebno opasna za trudnice, starije osobe i osobe oslabljenog imuniteta

– Campylobacter, rjeđe, ali moguć uzročnik

– Aeromonas i Yersinia, koje se povremeno pronalaze, ali rjeđe dovode do težih ishoda

„Oprano i spremno za upotrebu“ – mit?

Oznake poput „tri puta oprano“ i „spremno za upotrebu“ mogu stvoriti lažni osjećaj sigurnosti. Iako je salata oprana prije pakovanja, oštećeni listovi kasnije oslobađaju vlagu koja podstiče rast preostalih bakterija. Gotovo je nemoguće ukloniti ih u potpunosti.

Iako neki savjetuju dodatno pranje kod kuće, američka FDA to ne preporučuje jer nehigijenski uslovi u domaćinstvu mogu dodatno povećati rizik od kontaminacije.

Kako smanjiti rizik od trovanja hranom

-Kad god je moguće, birajte svježu, neupakovanu salatu

-Ako kupujete salatu u kesi, izbjegavajte one s vidljivom vlagom, oštećenjima ili promjenom boje

-Čuvajte lisnato povrće u frižideru i konzumirajte ga prije isteka roka

-Izbjegavajte ukrštanje namirnica – ne koristite iste noževe i daske za sirovo meso i salatu

-Budite oprezni i s organskom salatom – ona nije automatski bez bakterija

-Trudnice, starije osobe i ljudi oslabljenog imuniteta trebali bi izbjegavati salatu iz kese

-Izbjegavajte salate sa samouslužnih barova ako niste sigurni u uslove pripreme

-Ako se razbolite nakon konzumiranja salate, obavijestite zdravstvene ustanove radi praćenja izvora zaraze

