Bivša predsednica Vrhovnog suda,Vesna Medenica osuđena u Crnoj Gori na 10 godina zatvora

Specijalni tužioci Jovan Vukotić i Vukas Radonjić prilikom iznošenja završnih reči tražili da se Miloš i Vesna Medenica kazne sa po 20 godina zatvora i da im se izreknu novčane kazne u iznosu od po 100.000 evra čime bi se, kako su kazali, poslala poruka crnogorskom društvu, ali i Evropskoj uniji da se bavljenje kriminalom ne isplati.

SDT smatra da su sprovedeni dokazi “nedvosmisleno ukazuju” da je kriminalna organizacija Miloša Medenice imala uticaj na sudsku vlast i druge važne društvene činioce, što se, kako navode, zaključuje iz Skaj dokaza, mera tajnog nadzora, telefonskih komukacija bivše šefice pravosuđa, iskaza svedoka, ali i zapisnika o pretresu kuće Vesne Medenice.

Advokati odbrane zatražili su oslobađajuću presudu za optužene.

Vesna Medenica je tokom iznošenja završne reči rekla da je za Crnu Goru spremna i život dati, ali obraz “nikad i nikome”.

Osim Vesne i Miloša Medenice, optuženi su i Marjan Bevenja, Goran Jovanović, braća Bojan i Marko Popović, Vasilije Petrović, Luka Bakoč, policijski službenik Darko Lalović, Vojin Perunović, Milorad Medenica, Marko Vučinić, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Stevo Karanikić i Milica Vlahović Milosavljević, kojoj se sudi u odvojenom postupku,pi[e Nova.rs



Optužnicom je obuhvaćena i Bakočeva firma “Kopad kompani” iz Nikšića.

Specijalno državno tužilaštvo ih tereti za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično delo krijumčarenje, produženo krivično delo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška telesna povreda i sprečavanje dokazivanja.

