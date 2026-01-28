Region

Bivša predsednica Vrhovnog suda,Vesna Medenica osuđena u Crnoj Gori na 10 godina zatvora

4.8K  
Objavljeno prije 25 minuta

Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica prvostepeno je osuđena na 10 godina zatvora, saopštila je predsednica veća Višeg suda u Podgorici sudija Vesna Kovačević. Medenicin sin, Miloš Medenica, osuđen je takođe na 10 godina.

 FOTO: VIJESTI ONLINE/YOUTUBE/SCREENSHOT

Specijalni tužioci Jovan Vukotić i Vukas Radonjić prilikom iznošenja završnih reči tražili da se Miloš i Vesna Medenica kazne sa po 20 godina zatvora i da im se izreknu novčane kazne u iznosu od po 100.000 evra čime bi se, kako su kazali, poslala poruka crnogorskom društvu, ali i Evropskoj uniji da se bavljenje kriminalom ne isplati.

SDT smatra da su sprovedeni dokazi “nedvosmisleno ukazuju” da je kriminalna organizacija Miloša Medenice imala uticaj na sudsku vlast i druge važne društvene činioce, što se, kako navode, zaključuje iz Skaj dokaza, mera tajnog nadzora, telefonskih komukacija bivše šefice pravosuđa, iskaza svedoka, ali i zapisnika o pretresu kuće Vesne Medenice.

Advokati odbrane zatražili su oslobađajuću presudu za optužene.

Vesna Medenica je tokom iznošenja završne reči rekla da je za Crnu Goru spremna i život dati, ali obraz “nikad i nikome”.

Osim Vesne i Miloša Medenice, optuženi su i Marjan Bevenja, Goran Jovanović, braća Bojan i Marko Popović, Vasilije Petrović, Luka Bakoč, policijski službenik Darko Lalović, Vojin Perunović, Milorad Medenica, Marko Vučinić, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Stevo Karanikić i Milica Vlahović Milosavljević, kojoj se sudi u odvojenom postupku,pi[e Nova.rs


Optužnicom je obuhvaćena i Bakočeva firma “Kopad kompani” iz Nikšića.

Specijalno državno tužilaštvo ih tereti za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično delo krijumčarenje, produženo krivično delo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška telesna povreda i sprečavanje dokazivanja.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh