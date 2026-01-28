Ako vam je jelka još okićena, danas obavezno skinite ukrase: Evo što je ne valja držati poslije 27.1

U tradicionalnom shvatanju, ovaj dan simbolično zatvara jedno poglavlje i pravi prostor za novu energiju i početke. Iako jelka tokom zimskih večeri unosi toplinu, svjetlost i prazničnu radost, vjeruje se da ipak ima „rok trajanja“. Nakon Božića i niza praznika, Savindan je tihi znak da je vrijeme za sređivanje – ne samo doma, već i misli.

Zašto je Savindan idealan za raskidanje jelke

Postoji i praktičan razlog: ukrasne kugle, grančice i lampice s vremenom skupljaju prašinu, što može učiniti prostor zagušenim i neurednim, čak i uz redovno čišćenje. Dugotrajno držanje prazničnih dekoracija otežava održavanje doma, a kod osjetljivih osoba može izazvati nelagodu.

Osim toga, novogodišnji ukrasi nose jasnu simboliku i vezani su za praznike. Kada ostanu predugo, gubi se osjećaj novog početka. Savindan je zato idealan trenutak da se praznična priča zaokruži i da dom bude spreman za sve što dolazi tokom godine.

Simbol novog početka

To ne znači da dom treba da postane hladan i bezličan. Jelku možete zamijeniti neutralnim zimskim detaljima, toplom rasvjetom, mirisnim svijećama ili diskretnim dekorom koji unosi mir i prijatnu atmosferu, ali ne „zadržava“ duh praznika.

Na taj način čuvate osjećaj topline u prostoru, ali bez utiska da Nova godina još traje. Zato se često kaže: ako već niste, do Svetog Save je pravo vrijeme da jelka bude raskićena – ne iz sujeverja, već kao mali, simboličan znak da ste spremni novu godinu zaista započeti, prenosi Žena Blic.

