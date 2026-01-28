Vijesti

Potvrđena optužnica protiv policajaca koji su podvodili maloljetnice u Tuzlanskom kantonu

Objavljeno prije 12 minuta

Nakon potvrđivanja optužnice, sud je donio rješenje kojim je optuženima produžen pritvor za dva mjeseca

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u krivičnom predmetu protiv Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića, zbog produženog krivičnog djela Trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

Nakon potvrđivanja optužnice, sud je donio rješenje kojim je optuženima produžen pritvor za dva mjeseca, a koji u odnosu na optužene Besima Kopića, Šemsudina Kadrića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića i Sulejmana Šehića može trajati najduže dvije godine nakon potvrđivanja optužnice, a prije izricanja prvostepene presude, a u odnosu na optužene Zijada Jagodića, Dževada Požegića i Nedima Avdića najduže jednu godinu nakon potvrđivanja optužnice, a prije izricanja prvostepene presude, s tim da je sud dužan svaka dva mjeseca po službenoj dužnosti vršiti kontrolu opravdanosti mjere pritvora,pše Avaz

Maloljetnicama prijećeno zatvorom ako progovore: Policajac Kopić pitao “zašto niste dovele još curica?”
Mjera pritvora prema optuženima je produžena iz razloga propisanih odredbom člana 146. stav 1. tačke b), c) i d) Zakona o krivičnom postupku FBiH, odnosno zbog naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan od ponavljanja krivičnog djela, a u odnosu na neke od optuženih i zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, te stvarne prijetnje narušavanja javnog reda i mira.


