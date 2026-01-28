Stjuardesa otkrila dvije laži koje govore putnicima na svakom letu

Kako bi let protekao mirno i bez tenzija, ponekad se, prema riječima jedne stjuardese, pribjegava malim i bezopasnim „bijelim lažima“.

Stjuardesa otkriva da putnici na gotovo svakom letu čuju dvije iste fraze.

„To nije obmana – jedna je čak znak dobre volje, a obje su dio rutine koja pomaže da let prođe glatko i bez nepotrebnih rasprava“, pojasnila je.

„Pojačat ćemo temperaturu u kabini“

Avioni su poznati po hladnijem zraku, pa se gotovo uvijek nađe neko kome je hladno, čak i kada je temperatura u kabini ugodna. Takvi putnici često pozovu stjuardesu i zatraže da se pojača grijanje. Iako će dobiti ljubazan osmijeh i odgovor „naravno, nema problema“, u praksi se najčešće ništa ne mijenja.

Kako objašnjava, za razliku od putnika koji sjede, kabinsko osoblje se stalno kreće – hoda prolazima, podiže prtljag i gura kolica. Zbog toga im je često dovoljno toplo, a dodatno grijanje bi im samo otežalo posao. Ljubazno „naravno“ tako postaje način da se izbjegne rasprava, uz neizrečenu poruku da je pametno imati džemper pri ruci, piše Index.hr.

Kafa na noćnim letovima često je bez kofeina

Ako na večernjem ili noćnom letu naručite kafu, osjećaj razbuđenosti nerijetko može biti samo placebo. Stjuardesa tvrdi da se putnicima na takvim letovima često poslužuje kafa bez kofeina. Razlog je jednostavan – cilj je da se putnici opuste i lakše zaspu, što let čini mirnijim za posadu.

„S obzirom na sve veći broj ispada putnika posljednjih godina, takva praksa ima smisla“, istaknula je. Dodala je da je to posebno uobičajeno u biznis klasi na dugim noćnim letovima, kako bi putnici koji odmah po slijetanju idu na posao uspjeli barem malo odmoriti.

Otkriveni i higijenski problemi

Osim ovih bezazlenih laži, stjuardesa je spomenula i detalj koji neće obradovati one osjetljive na higijenu. Kafa i čaj u avionu pripremaju se vodom iz rezervoara, koji se, prema njenim riječima, ne čiste redovno.

„Rezervoari za vodu se rijetko čiste i vjerovatno su puni kamenca, ali mi tu vodu ionako pijemo i koristimo za čaj i kafu“, priznala je.

Iako se vjeruje da zagrijavanje vode uništava većinu bakterija, putnicima se ipak savjetuje dodatni oprez. prenosi Novi.

