Doktori otkrivaju greške pacijenata: “Rade iz srama, ali time pogoršavaju stanje”

Doktori su zaista zauzeti, tako da je važno da vrijeme koje imate kao pacijent iskoristite što je moguće mudrije. Medicinske sestre i doktori upozoravaju da postoje stvari koje ne biste trebali raditi tokom pregleda ako želite dobiti najbolju moguću njegu, piše Real Simple.

Nemojte sami sebi postavljati dijagnozu

Iako samoprijavljeno “istraživanje” simptoma može ukazivati ​​na to da pacijenti žele preuzeti aktivnu ulogu u vlastitoj zdravstvenoj zaštiti, problem nastaje kada se dijagnoze postavljaju bez medicinskog znanja, što često dovodi do pogrešnog tumačenja informacija. “Kada pacijenti dođu s unaprijed zamišljenom dijagnozom, umjesto da opišu svoje simptome, to može zdravstvene radnike odvesti uskim dijagnostičkim putem i dovesti do previđanja pravog uzroka problema”, kaže dr. Danielle K. Miller. Ovo može odgoditi postavljanje ispravne dijagnoze ako se ljekar vodi sumnjom pacijenta, a ne kliničkom slikom i smjernicama zasnovanim na dokazima. Također može keirati kognitivne pristranosti i kod pacijenta i kod ljekara, što može dovesti do nepotrebnog testiranja, liječenja ili gubitka vremena.

Dr. Miller stoga preporučuje da se fokusirate na opisivanje svojih simptoma, kada su počeli, kako su se promijenili i postoje li neki obrasci, kako bi vaš ljekar mogao imati najbolju moguću sliku o tome šta se zapravo dešava.

Ne dolazite nepripremljeni

Ako ste novi pacijent, vaš ljekar često ima manje od 20 minuta da pregleda vašu medicinsku historiju, sasluša vaše brige i osmisli plan liječenja. “Ako nemate spisak svojih lijekova, alergija, trenutnih i prošlih dijagnoza, prethodnih procedura i operacija, vašem ljekaru je teže procijeniti koji su testovi i terapije potrebni”, kaže Terry Bartmus. Dodaje da to također smanjuje vrijeme potrebno za razvoj odgovarajućeg plana liječenja. Da biste maksimalno iskoristili svoju posjetu, Bartmus preporučuje da ponesete spisak svojih lijekova, alergija, dijagnoza, prethodnih procedura i operacija s datumima, kao i bilo kakvu relevantnu porodičnu istoriju. “Ako imate specifične brige koje vas dovode ovdje, zapišite ih. Imajte na umu da ćete možda imati vremena da razgovarate samo o jednoj ili dvije stvari, pa odredite prioritete”.

Ne umanjujte simptome

Kada pacijenti umanjuju svoje simptome, ljekari mogu podcijeniti ozbiljnost problema. To može dovesti do propuštenih testova, odgođenog liječenja ili previđanja ranih znakova bolesti, poput srčanih problema, infekcija ili neuroloških problema. „Pacijenti često umanjuju simptome iz straha, sramote ili zato što ne žele biti teret“, kaže dr. Miller. Ali ti simptomi se često pojavljuju kasnije u laboratorijskim testovima, skeniranju ili dodatnim pitanjima. „Tada ljekar mora ponovo procijeniti situaciju, što remeti prirodni tok kliničke procjene i planiranja liječenja“. Iskrenost od samog početka pomaže ljekarima da donose tačne i efikasne odluke.

Prvo recite najvažnije stvari

Nije neuobičajeno da pacijent spomene svoje glavne brige tek kada se već oprašta od svog ljekara. Često nema dovoljno vremena za temeljitu procjenu i planiranje. „Ljudska je priroda da oklijevamo kada je u pitanju lična ranjivost“, kaže dr. Miller. Ali u zdravstvenom okruženju to često šteti pacijentu, što dovodi do odgođene njege i lošijih ishoda. Savjet je da se pozabavite svojim najvažnijim brigama u prvih nekoliko minuta vašeg pregleda. „Pripremite listu simptoma ili pitanja po redoslijedu važnosti“, preporučuje dr. Miller.

Ne budi nepristojan/nepristojna

Posjeta doktoru može biti stresna, posebno ako se ne osjećate dobro ili ste zabrinuti zbog svoje dijagnoze. Ali stres koji stvarate osoblju može poremetiti komunikaciju, uzrokovati kašnjenja i utjecati na kvalitetu njege. „Osoblje se može osjećati nesigurno ili oklijevajući, što može usporiti prijave, vitalne znakove, ažuriranje kartona ili komunikaciju s doktorom“, kaže Karen Selby. „Ako je neko u prošlosti bio neljubazan, tim može ući u sljedeći sastanak opreznije i s većom emocionalnom distancom. Kada se prema osoblju odnosite s poštovanjem, veća je vjerovatnoća da će učiniti više. Čak i ako ste frustrirani, održavajte pristojan ton“, dodaje Selby.

Članovi porodice ne bi trebali biti uključeni

Prisustvo člana porodice na vašem pregledu može biti korisno, posebno ako ste pod stresom, imate jezičku barijeru ili probleme s pamćenjem ili govorom. Međutim, kad god je to moguće, najbolje je da sami iznesete svoje brige. “Kada doktor ne čuje informacije direktno od pacijenta, postoji veći rizik od nesporazuma ili nepotpunih informacija”, kaže Selby. “Članovi porodice imaju dobre namjere, ali prilikom opisivanja vaših simptoma ili medicinske historije, važni detalji mogu biti izgubljeni ili pogrešno predstavljeni”.

Obavijestite vlasti o važnim informacijama

U klinikama je lako zbuniti se i pretpostaviti da su svi u uniformi vaši zdravstveni radnici. Ali ako podijelite važne informacije s pogrešnom osobom, one možda nikada neće stići do doktora. “Direktan razgovor s donosiocem odluka ključan je za dobijanje prave dijagnoze i plana liječenja”, kaže Selby. Ako niste sigurni s kim razgovarate, mirno pitajte: “Jeste li vi osoba s kojom trebam razgovarati o ovome ili će ovo ići doktoru?” Ovo će izbjeći zabunu i osigurati da pitanja stignu do prave osobe.

