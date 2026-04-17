Trump optužio Papu da podržava Iran, novinarka ga odmah demantovala…

Američki predsjednik Donald Trump tokom razgovora s novinarima iznio je tvrdnju da papa Lav XIV. smatra kako Iran može imati nuklearno oružje, što je izazvalo trenutnu reakciju jedne novinarke koja je rekla da takva izjava nikada nije data.

“Ne ulazim u raspravu s njim. Papa je rekao da Iran može imati nuklearno oružje”, izjavio je Trump. Novinarka mu je na to kratko odgovorila: “Nije to rekao.”

NOW – "I'm not fighting with the Pope… he says Iran can have a nuclear weapon, I say Iran cannot have a nuclear weapon… I have a right to disagree with the Pope." pic.twitter.com/8Po3K9lSzj — Disclose.tv (@disclosetv) April 16, 2026

Predsjednik je potom ponovio svoj stav, naglašavajući: “Ja tvrdim da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Ako papa gleda na desetine hiljada ubijenih ljudi u posljednjih nekoliko mjeseci kao na nenaoružane protestante, onda imam pravo da se ne slažem s njim.”

Ova situacija dolazi u trenutku kada su odnosi između Trumpa i pape sve zategnutiji, posebno zbog sukoba povezanih s Iranom.

Papa je u više navrata pozvao na smirivanje tenzija i prekid nasilja, upozoravajući na opasnost ideje o apsolutnoj moći i ističući da se religija ne smije koristiti kao opravdanje za rat.

S druge strane, Trump je u više navrata kritikovao papu, nazivajući ga slabim i nesposobnim u pitanjima međunarodne politike, te tvrdeći da ne razumije sigurnosne prijetnje koje dolaze iz Irana.

Ipak, nema dokaza koji bi potvrdili Trumpovu tvrdnju da papa podržava iranski nuklearni program.

Naprotiv, papa je ranije jasno govorio o opasnostima nuklearnog naoružanja i zagovarao njegovo ograničavanje, pišu Vijesti.

