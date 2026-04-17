Nastupilo primirje Izraela i Libana: Nebo iznad Bejruta obasjao vatromet

Desetodnevno primirje između Izraela i Libana tačno u ponoć u noći s četvrtka na petak, a bejrutski horizont bio je obasjan vatrometom i slavljeničkom pucnjavomNovinari AFP-a čuli su pucnje i odjeke ispaljivanja RPG-ova (ručnih raketnih bacača) u zrak ubrzo nakon ponoći, što je potrajalo duže od pola sata, dok su tragovi svjetlećih metaka parali nebo.

Historijski dan

Snimci AFPTV-a prikazuju ljude koji se vraćaju u južna predgrađa grada, uporište Hezbollaha, pri čemu neki mašu žutim zastavama ovog terorističkog pokreta koji podržava Iran ili nose portrete njegovog ubijenog vođe Hassana Nasrallaha, kojeg je Izrael usmrtio 2024. godine.

Videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju kolone automobila u nekoliko oblasti na jugu, dok se raseljeni stanovnici vraćaju svojim domovima.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) kazao je da je ovo bio možda historijski dan za Liban.

– Dobre stvari se događaju – napisao je Tramp u svojoj 29. objavi dana na društvenoj mreži Truth Social u četvrtak.Tramp je također upozorio Hezbollah da se ne ponaša neprimjereno, nedugo nakon što je prekid vatre u Libanu stupio na snagu.

– Nadam se da će se Hezbollah ponašati lijepo i dobro tokom ovog važnog perioda. Bit će to sjajan trenutak za njih ako to učine. Nema više ubijanja. Napokon moramo imati mir – napisao je Tramp također na mreži Truth Social.

Međutim, ubrzo nakon toga, libanska vojska optužila je Izrael za počinjenje “niza čina agresije”, odnosno kršenje njihovog sporazuma.

Nastavljaju pregovore

Kako je ranije u četvrtak naveo State Department, nakon direktnih razgovora u Vašingtonu ove sedmice, obje strane “potvrđuju da dvije zemlje nisu u ratu i obavezuju se da će učestvovati u direktnim pregovorima u dobroj vjeri, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država”.

Primirje je opisano kao “gest dobre volje Vlade Izraela, s ciljem omogućavanja pregovora u dobroj vjeri ka trajnom sporazumu o sigurnosti i miru između Izraela i Libana”.

Dodaje se i da bi primirje “moglo biti produženo uz obostrani dogovor” ukoliko pregovori pokažu napredak i ako “Liban efikasno demonstrira sposobnost da uspostavi svoj suverenitet”, što se odnosi na kontrolu nad Hezbollahom.

Istovremeno, dokument naglašava da Izrael zadržava pravo “da poduzme sve potrebne mjere u samoodbrani, u bilo kojem trenutku, protiv planiranih, neposrednih ili tekućih napada”,piše Avaz

Nakon početka primirja, libanska vlada, uz međunarodnu podršku, “poduzet će značajne korake kako bi spriječila Hezbollah i sve druge naoružane nedržavne grupe” na svojoj teritoriji.

Sve strane uključene u sporazum priznaju “isključivu odgovornost za suverenitet i nacionalnu odbranu Libana”.

Na kraju se navodi i da su Izrael i Liban zatražili od SAD da “nastave voditi pregovore između dvije zemlje s ciljem rješavanja svih preostalih pitanja”, uključujući razgraničenje granica i dugoročni mirovni sporazum.

