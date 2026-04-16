Duško Kuliš posvetio pjesmu Halidu Bešliću: “Idi vidi Sejdo moja”

Pjevač Duško Kuliš dirnuo je javnost emotivnom objavom u kojoj je otkrio da je svoju novu pjesmu „Idi vidi Sejdo moja“ posvetio muzičkoj legendi Halidu Bešliću.

Kako je naveo, muziku i tekst radio je sam, dok aranžman potpisuje Borislav Tomašević.

Uz objavu pjesme, Kuliš je napisao „Dva imena i jedno vječno prijateljstvo. Halid i Duško“, čime je naglasio duboku povezanost i dugogodišnje prijateljstvo koje ih je vezivalo.Spot za pjesmu dodatno pojačava emociju kroz kadrove njihovih zajedničkih trenutaka u kafani, druženja i uspomena, kao i fotografije sa kolegama, prikazana je priča o prijateljstvu, poštovanju i vremenu koje je ostavilo neizbrisiv trag.

„Ne sjećam se da sam vidjela ovakav gest. Kakav prijatelj, kakva emocija, prelijepoo!", „Pravi prijatelji se ne zaboravljaju", „Baš sam se rasplakala", „Kad ti veliki čovjek natjera suze na oči", „Predivna pjesma koja izmami suze", „Legendo, svaka ti čast za ovo", „Tužno, ali vrhunski", samo su neki od komentara na Youtube platformi

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari