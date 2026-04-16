Tri horoskopska znaka na koja će uvelike uticati mladi Mjesec u aprilu…

Mladi Mjesec 17. travnja donosi snažnu energiju novih početaka, odluka i velikih unutarnjih promjena. Ovoga puta mladi Mjesec nalazi se u znaku Ovna, što znači da će mnoge potaknuti na akciju, hrabrije poteze i izlazak iz zone komfora. Ovaj astrološki trenutak posebno će snažno osjetiti tri znaka.

Ovan

Za Ovnove ovaj mladi Mjesec označava potpuno novi početak. Mogli bi osjetiti snažnu potrebu da promijene nešto u svom životu, bilo da je riječ o poslu, ljubavi ili odnosu prema sebi. Mnogi Ovnovi konačno će skupiti hrabrost za odluke koje već dugo odgađaju.

Ovo je razdoblje u kojem će imati više energije nego inače, ali i osjećaj da više ne žele pristajati na kompromise koji ih ne usrećuju. Upravo zato travanj bi za njih mogao biti mjesec velikih preokreta.

Rak

Rakovi bi tijekom ovog mladog Mjeseca mogli osjetiti pojačan pritisak, osobito kada je riječ o poslu, odgovornostima i planovima za budućnost. Mnogi će morati donijeti odluke koje neće biti lake, ali će dugoročno biti korisne.

Iako će ih promjene u početku plašiti, upravo će ih ovaj mladi Mjesec potaknuti da izađu iz rutine i prestanu odgađati stvari koje ih opterećuju. Za Rakove travanj može biti početak važnog životnog zaokreta.

Vaga

Pripadnici Vage posebno će osjetiti promjene u ljubavnim i partnerskim odnosima. Mladi Mjesec mogao bi im donijeti važne razgovore, suočavanje s emocijama ili odluke koje se više ne mogu izbjeći.

Neke Vage mogle bi shvatiti da je vrijeme za novi početak, dok će druge napokon razjasniti odnos koji ih već dugo muči. Iako ovo razdoblje neće biti jednostavno, moglo bi im pomoći da napokon pronađu mir i ravnotežu koju traže, piše index.

Facebook komentari