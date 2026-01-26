Muškarci u ovih pet znakova skloni su nevjeri

I dok će racionalni reći da je prevara uvijek lična odluka, horoskop nudi drugačiju perspektivu: određene osobine karaktera, pojačane uticajem zvijezda, mogu nekim horoskopskim znakovima znatno otežati vjernost.

Naravno, ne znači da će svaki muškarac rođen u ovim znakovima prevariti partnericu, ali statistike, iskustva i astrolozi se često slažu oko istih “kritičnih” tačaka.

Blizanci

Blizanci su gotovo uvijek prvi na toj listi. Muškarci rođeni u ovom znaku poznati su po velikoj znatiželji, potrebi za mentalnom stimulacijom i stalnom potragom za novim iskustvima.

Njima prevara ne mora obavezno imati emocionalnu težinu – često je riječ o flertu koji je otišao korak dalje, iz dosade ili potrebe za potvrdom.

Problem nastaje kada se rutina u vezi počne osjećati kao zatvor, a Blizanci počnu tražiti uzbuđenje izvan nje.

Strijelac

Strijelčevi su slobodni duhovi Zodijaka i upravo tu leži njihova najveća slabost.

Muškarac Strijelac teško podnosi osjećaj ograničenja i lako racionalizuje svoje postupke.

Ako osjeti da ga veza sputava, prevara mu može izgledati kao “avantura”, a ne izdaja.

Često će reći da nije imao lošu namjeru, jer u njegovoj glavi vjernost nije zagarantovana, već fleksibilna kategorija.

Lav

Lavovi varaju iz potpuno drugačijih razloga. Njima su potrebni pažnja, divljenje i osjećaj da su poželjni.

Ako u vezi osjete da više nisu u centru svijeta parnterice, lako će potražiti potvrdu negdje drugdje.

Prevara kod Lava često nije rezultat nezadovoljstva partnericom, nego njegove nesigurnosti prikrivene velikim egom.

Ironično, Lavovi teško opraštaju prevaru, iako sami znaju pokleknuti pred iskušenjem.

Vodolija

Vodolije su emocionalno najnedokučiviji. Muškarci u ovom znaku mogu varati, a da pritom ne osjećaju klasičnu krivicu, jer ljubav i vjernost doživljavaju na nekonvencionalan način.

Ako ne vide jasna pravila ili ako smatraju da veza treba biti “otvorenija”, mogu preći granicu, često bez osjećaja da su učinili nešto pogrešno.

Njihov problem nije strast, već emocionalna distanca.

Ovan

Ovnove vodi impuls. Kod njih se prevara najčešće događa u trenutku slabosti, strasti ili ega.

Ne planiraju, ne analiziraju i rijetko razmišljaju o posljedicama unaprijed.

Ako se nađu u situaciji koja im laska, Ovnovi često reaguju instinktivno, a tek kasnije shvate šta su uradili.

Astrolozi ipak naglašavaju da horoskopski znak nikada ne smije biti izgovor za loše ponašanje.

Vjernost, povjerenje i poštovanje nisu zapisani u zvijezdama, već u ličnim vrijednostima.

Horoskop može objasniti sklonosti, ali ne opravdava izbore. Jer, na kraju dana, ne vara znak – vara osoba, prenosi Index.

