Vlasnik Hapoela prekinuo utakmicu VIDEO

Prvi čovjek vodećeg tima Eurolige odlučio se na ovaj potez zbog lošeg suđenja, kao i zbog ponašanja protivničkih igrača.

Sve se dogodilo tijekom druge trećine, kada je Janaj ušao na parket i posvađao se sa sucima, nakon pobune petorke svoje momčadi zbog upitnog kriterija.

Nakon utakmice, prvi čovjek Hapoela objasnio je svoj potez, gdje je naglasio da poštuje protivnika.

„ Chris Jones, Tomer Ginat i Bar Timor su ostali bez zuba. Poštujemo našeg rivala i trenera Ramija Hadara, ali ovako nešto se ne smije dogoditi. Ne želim da moji igrači budu izloženi ozljedama “, rekao je Izraelac.

🎞️Esto ha sucedido este fin de semana. Ofer Yannay, propietario de Hapoel Tel Aviv, yéndose a protestar cerca de los árbitros en el lado de los banquillos.pic.twitter.com/hUzkmnKzG5 — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) January 26, 2026

Hapoel je na kraju uspio pobijediti u ovoj utakmici, nakon neizvjesne završnice.

Momčad iz Tel Aviva ušla je u ovu utakmicu nakon poraza od Beogradjana, gdje je prethodno imala 27 bodova na svojoj strani.

Facebook komentari