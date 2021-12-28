Košarka

Vlasnik Hapoela prekinuo utakmicu VIDEO

28.4K  
Objavljeno prije 1 sat

Vlasnik Hapoel Tel Aviva Ofer Janaj ulaskom na teren prekinuo je meč domaćeg lige protiv Hapoela Ber Ševe.

Prvi čovjek vodećeg tima Eurolige odlučio se na ovaj potez zbog lošeg suđenja, kao i zbog ponašanja protivničkih igrača.

Sve se dogodilo tijekom druge trećine, kada je Janaj ušao na parket i posvađao se sa sucima, nakon pobune petorke svoje momčadi zbog upitnog kriterija.

Nakon utakmice, prvi čovjek Hapoela objasnio je svoj potez, gdje je naglasio da poštuje protivnika.

„ Chris Jones, Tomer Ginat i Bar Timor su ostali bez zuba. Poštujemo našeg rivala i trenera Ramija Hadara, ali ovako nešto se ne smije dogoditi. Ne želim da moji igrači budu izloženi ozljedama “, rekao je Izraelac.

Hapoel je na kraju uspio pobijediti u ovoj utakmici, nakon neizvjesne završnice.

Momčad iz Tel Aviva ušla je u ovu utakmicu nakon poraza od Beogradjana, gdje je prethodno imala 27 bodova na svojoj strani.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh