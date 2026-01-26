Jeziva ispovijest svjedoka tučnjave Torcide i Delija: Upadali u kuće, nudili novac za spas, bio sam u ratu, ali ovo nisam vidio

Region je i dalje u šoku nakon brutalne tuče između navijača Crvene zvezde i splitskog Hajduka koja se dogodila u neposrednoj blizini Međunarodnog aerodroma u Tuzli. Krvavi pir odigrao se na samo 500 metara od aerodroma, nedugo nakon što su se Delije vratile sa gostovanja u Švedskoj.Epilog ovog haosa je zastrašujuć: 23 povrijeđene osobe, među kojima i jedan policajac, a jedan navijač se bori za život na intenzivnoj njezi sa teškim povredama glave i grudnog koša. Uhapšeno je 14 pripadnika Torcide – 11 iz Hrvatske i trojica iz Bosne i Hercegovine.

Međutim, ono što ledi krv u žilama su svjedočanstva mještana Dubrava, koji su se ni krivi ni dužni našli usred ratne zone. Halid Alibašić, jedan od svjedoka, za Televiziju Tuzlanskog kantona opisao je scene užasa.

Alibašić je sa prijateljima pokušao da pomogne i smiri situaciju, ali ono što je vidio pamtit će dok je živ.

– Krenuli smo da vidimo šta se događa, da pomognemo. Uletio sam u tuču gdje su se ljudi udarali drškama, lancima, kamenjem… Prije toga sam vidio poskidanu odjeću po putu. Ljudi su bili goli, bacali su odjeću u kombije. Po meni je tu bilo najmanje 100-150 ljudi. Ja sam bio u ratu, ali ovdje mi je bila veća trema – priča Alibašić.

Huligani su u panici pokušavali da pobjegnu, pa su čak upadali u privatne kuće i automobile mještana, nudeći novac za prevoz.

– Nama su javljali da su ulazili u kuće i nudili novac samo da ih se preveze odavde. Nudili su lijepe pare. Meni je lično jedan ušao u auto. Ja sam izašao iz svog automobila, izvadio ključ, pobjegao, nisam znao kako da ga isteram – svjedoči Halid.

U pokušaju da smiri strasti, i sam je zadobio udarce.

– Niko tu ništa ne priča, tu se samo udara, svađa i psuje. To je bio jedan haos, prvi ovakav u mom životu. Palicom sam dobio po ruci, dva-tri udarca sam uspio da izbjegnem, čovjek maše k’o Maksim po diviziji”, dodao je.

Opis povrijeđenih je potresan.

– Glave razbijene, rupe po glavama… Molim Boga da prežive, ali su izlupani ljudi baš maksimalno. Pa zamislite da vas neko drvenom drškom udara. Ja sam dobio jedan udarac i jutros sam se javio u hitnu. Čitavu noć smo hodali po selu i hvatali ljude, ne mogu da vjerujem šta se događalo – zaključio je Alibašić.Povodom ovog događaja, medijima se obratio i portparol Tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji je iznio Arnautović otkrio detalje hapšenja pripadnika “Torcide,piše Avaz

