Ultimatum bh. prevoznika vladama FBiH i RS: Provedite 16 obećanih mjera ili javno snosite odgovornost!

Predstavnici drumskih prevoznika iz Bosne i Hercegovine, udruženi sa kolegama iz Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, istupili su sa jedinstvenim regionalnim stavom.

U ime više od 17 miliona stanovnika Zapadnog Balkana, oni poručuju da je vrijeme opštih fraza i izražavanja “zabrinutosti” isteklo.”Nismo prijetnja, već radnici”

Centralna i neupitna pozicija PLENUMA je, kako su dodali, pravo na rad. Prijevoznici dalje naglašavaju da profesionalni vozači iz BiH nisu turisti, ilegalni migranti niti sigurnosna prijetnja.

“To su radnici s ugovorima i licencama koji čine kičmu lanaca snabdijevanja. Tražimo od institucija BiH – Vijeća ministara, ministarstava komunikacija, sigurnosti i vanjskih poslova – da bez odlaganja i kupovine vremena osiguraju priznanje našeg prava na rad na tržištu EU”, navodi se u odluci.

Pitanje za Evropsku komisiju

Prijevoznici od Brisela očekuju nedvosmislen odgovor: Da li drumski prijevoznici Zapadnog Balkana imaju pravo na rad u EU?

Ukoliko je odgovor DA: Zahtijeva se hitno zaustavljanje deportacija vozača, zabrana rada i proizvoljnih tumačenja pravila.

Ukoliko je odgovor NE: Traže da se to zvanično saopšti, što bi značilo političku odluku o gašenju domaćeg transporta u regionu.

Ukazuju i na diskriminaciju, pitajući zašto su rješenja pronađena za željeznički, pomorski i vazdušni saobraćaj, dok se drumski transport, koji nosi 90% robnih tokova, sistematski eliminiše.

Uputili su i 16 zahtjeva vladama FBiH i RS poručivši: “Provedite ono što ste obećali”.

PLENUM konstatuje da u posljednjih pet mjeseci niz dogovorenih mjera nije proveden,piše N1

Od vlada entiteta i nadležnih institucija zahtijeva se hitna realizacija 16 tačaka za rasterećenje poslovanja:

Popust od najmanje 50% na putarine u cijeloj BiH,

Povrat dijela akciza na gorivo (po uzoru na EU),

Usklađen rad inspekcija na cijeloj teritoriji države,

Koordinacija svih službi na granicama (carina, fito, veterina, sanitarna),

Smanjenje zadržavanja na granicama za najmanje 50%,

Ukidanje ili drastično smanjenje parafiskalnih nameta (obećanje vlada),

Ograničenje cijene registracije poluprikolica na maksimalno 150 KM,

Ukidanje monopola nad edukacijama i certifikatima,

Usklađivanje cijena tehničkih i pratećih usluga,

Smanjenje troškova koje je obećalo Ministarstvo komunikacija i transporta,

Ubrzana primjena UINO pravila za smanjenje kašnjenja,

Jedinstvena primjena carinskih procedura,

Fleksibilan operativni rad (zamjene, poluprikolice),

Usklađivanje propisa za početak rada vozača sa 18 godina,

Formalno priznanje drumskog transporta kao izvozne usluge,

Usvajanje zahtjeva od 20 tačaka UO UINO BiH.

“Ne tražimo privilegije, tražimo provedbu onoga što ste već prihvatili. Odgovornost za neprovođenje biće javno imenovana”, poručuju iz Konzorcijuma.

Protesti se nastavljaju

PLENUM, kojeg čini 45 regionalnih koordinatora, naglašava da protest nije obustavljen i da traje do ispunjenja svih zahtjeva. Sve ranije najavljene aktivnosti ostaju na snazi.

“Ovo nije protest protiv države, već protest za pravo na rad, opstanak domaće privrede i ekonomski suverenitet Bosne i Hercegovine”, zaključuje se u saopštenju.

Izražena je i velika zahvalnost vozačima, policijskim i carinskim službenicima, te svim građanima regiona koji razumiju da bez transporta nema stabilnosti ni tržišta.

