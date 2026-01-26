Nauka potvrdila ono što ste sumnjali: Evo zašto su mamurluci gori s godinama i kako ih ublažiti

Nauka kaže da ne umišljate – studije potvrđuju da čaše vina zaista ostavljaju duži i teži trag kako starimo. Evo biološkog objašnjenja zašto nas alkohol “gazi” u zrelim godinama, ali i savjeta kako da to ublažite.

Manje mišića, manje vode, brže pijanstvo

Sve počinje promjenom kompozicije tijela. Kako starimo, naša tijela imaju tendenciju nakupljanja masnog tkiva na račun mišićne mase. Čisti mišići zadržavaju puno vode, a budući da je alkohol topiv u vodi, mišićna masa djeluje kao “pufer”.

Rezultat je jednostavna matematika: što manje mišića tijelo ima, to manje pića može apsorbovati bez posljedica. To dovodi do naglih i neugodnih skokova nivoa alkohola u krvi, a posljedično i do težih nuspojava.

Studija objavljena 2022. u časopisu Alcohol pratila je osoba. Stariji sudionici (od 55 do 65 godina) imali su manje mišića, a time i tjelesne vode, od mlađih (od 21 do 25 godina). Iako su se osjećali jednako opijenim, ključna razlika bila je u tome što su stariji prijavili – manje zadovoljstva, prneosi N1.

Jetra radi sporije, a otrovi se gomilaju

Starenjem se smanjuje i veličina jetre, kao i njena sposobnost prerade alkohola, primjerice usporavanjem protoka krvi. To povećava izloženost tijela toksičnim metabolitima dok se alkohol razgrađuje.

Jedan od najgorih nusproizvoda je acetaldehid. Riječ je o kancerogenom spoju koji može uzrokovati pulsirajuće glavobolje, strašnu mučninu i lupanje srca, kao i onaj zaštitni znak istinski jadnog mamurluka – osjećaj da ste doslovno otrovani.

Začarani krug lošeg sna

Starenje samo po sebi narušava kvalitetu sna zbog slabljenja tjelesnog sata, hroničnih bolova ili, kod muškaraca, učestalog noćnog mokrenja zbog prostate. Gubitak mišićnog tonusa ovdje također igra ulogu. Opuštenost tkiva u grlu pogoršava hrkanje, što smanjuje unos kisika.

Alkohol dodatno pogoršava hrkanje opuštanjem mišića grla, što dovodi do djelomičnog zatvaranja dišnih puteva tokom sna. A loš san je siguran recept za gori mamurluk.

Čak i redovno pijenje na dane kada ste “suhi” može poremetiti san. Dugoročna studija na više od 13.000 finskih blizanaca pokazala je da čak i umjereno navikavanje na alkohol predviđa lošu kvalitetu sna kasnije u životu, jer alkohol s vremenom remeti signalne molekule u mozgu poput GABA-e i melatonina.

Kako si pomoći?

Iako sve ovo zvuči sumorno, neugodni učinci alkohola mogu se ublažiti ako pijete pametnije:

Pijuckajte, ne gutajte: Sporije pijenje omogućava tijelu lakšu apsorpciju.

Pametna hidratacija: Izmjenjujte alkohol s vodom. Još bolje, koristite sportska pića ili kokosovu vodu. Ona su puna elektrolita – minerala koji poboljšavaju nervne signale i ravnotežu tekućine u tijelu.

Mezite: Jedite grickalice ili hranu tokom cijele večeri.

Tajming je ključan: Da biste bolje spavali, nemojte piti “putnu” čašicu neposredno prije odlaska u krevet. Dajte tijelu vremena da preradi alkohol dok ste još budni.

