Detalji nesreće u kojoj je stradao vijećnik iz Kalesije: Čuo da mu je rođak preminuo u Domu zdravlja, pa poginuo na putu do njega

Prema nezvaničnim informacijama, on je dobio informaciju da mu je rođak preminuo u Domu zdravlja Živinice od posljedica srčanog udara i krenuo je prema licu mjesta.

Ipak, tada je došlo do ove nesreće, a vijećnik je bio suvozač u vozilu.

I sam Majdančić je bio dugogodišnji zdravstveni radnik, s obzirom da je radio kao fizioterapeutski tehničar.

Od 2019. godine je bio član Pokreta demokratske akcije (PDA). U aktuelnom sazivu Općinskog vijeća Kalesija (2024–2028) obavljao je funkciju vijećnika, a bio je i predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Općine Kalesija. Također, bio je član Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu Općine Kalesija, prenosi Avaz.

