DNEVNI HOROSKOP za 26. januar

Malo nervoze, ali ćete to dobro uspjevati da kontrolišete. Dan za ostvarivanje planova, samo se dobro fokusirajte. Lijepe mogućnosti za kontakt sa suprotnim polom. Ne bi bilo iznenađenje ni da vam se javi stara simpatija ili bivši partner.

BIK

Pozitivno ste uzbuđeni, jer smatrate da je ponuda koju ste dobili ozbiljna i da vam može promijeniti poslovnu situaciju na bolje. Ipak, ne brzajte sa odlukama. Tokom ovog dana naglašene su mogućnosti za flertovanje i avanturu, pa čak i tajne kontakte.

BLIZANCI

Ne želite da donosite zaključke na brzinu, zato ćete uzeti vremena da razmislite o informacijama ili ponudama. Neki od vas mogu sklopiti i solidan poslovni dogovor. Odličan dan za kontakt sa suprotnim polom, podsticajna komunikacija i zadovoljstvo.

RAK

U prvom dijelu dana ćete biti u dobrom raspoloženju, pa je odličan momenat da završite sa obavezama ili da ostvarite ozbiljan kontakt sa poslovnim partnerima. Za korektan odnos sa voljenom osobom biće potrebna spremnost za kompromis.

LAV

Vijesti koje dolaze do vas su dobre, i jedino što vam se ne dopada je što ste svjesni da ćete morati da sačekate na njihovu realizaciju. Ipak, zadovoljni ste koliko je to moguće. Dobro raspoloženje koje osjećate prenesite i u svoje emotivne relacije.

DJEVICA

Mnogo toga možete završiti i postići. Neuobičajeno ste aktivni, brzi u razmišljanju i delanju, samo će vam smetati povremena nervoza. Dobro za izlazak ili druženje sa prijateljima. Više vam odgovara njihovo društvo nego kontakt sa partnerom trenutno.

VAGA

Do vas dolaze dobre vijesti, ali umjesto da se radujete razmišljate da li će se dogoditi nešto što bi ovo moglo da omete. Ne dozvolite da vas misli vuku na tu stranu. Zanimljivi susreti sa osobama koje možda dugo niste vidjeli donose vam dobro raspoloženje.

ŠKORPIJA

Odličan dan za sve ono što je vezano za poslovni segment. Istina je da ćete povremeno biti nervozni, ali ovu energiju usmjerite na akciju i završićete i više od onoga što ste mislili da možete. Povremena komunikacija sa nekim vam popravlja raspoloženje.

STRIJELAC

Danas ste neuobičajeno odgovorni, u potpunosti posvećeni svim obavezama i dogovorima. Trudite se da prevaziđete okolnosti koje vas povremeno koče. Sa emotivnim partnerom jedan izuzetno podsticajan i ispunjen dešavanjima dan.

JARAC

Možete napraviti povoljan dogovor sa poslovnim partnerom ili saradnikom. Ne otkrivajte odmah sve adute, budite malo proračunati. Zadovoljni ste dešavanjima između vas i voljene osobe. Imate pred sobom jedan opuštajući dan sa partnerom.

VODOLIJA

Danas ste voljni za saradnju, pa ćete imati korektne odnose sa kolegama, čak biti spremni i da pripomognete ako je potrebno. Sve što je vezano za dogovore ide kako treba. Moguće je novo poznanstvo ili kontakt sa nekim ko vam prija.

RIBE

Možda ćete se samo u jutrarnjim časovima osjećati kao da ne znate gdje vam je glava, već nakon toga ćete konce dešavanja uzeti u svoje ruke. Nestrpljivost prema emotivnom partneru. Čekate da se pokrene po nekim pitanjima.

