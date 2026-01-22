Dva para znakova koji se ludo vole, ali su toksični jedno za drugo

Postoje susreti koji se čine sudbinskima – kemija je toliko jaka da se zrak u prostoriji može rezati nožem, a privlačnost je gotovo magnetska. Ipak, u svijetu astrologije, velika strast često dolazi uz veliku cijenu. Određeni parovi znakova funkcioniraju poput vatre i benzina; zajedno stvaraju spektakularan sjaj, ali vrlo brzo spale sve oko sebe, uključujući i vlastita srca. Evo koja su dva para znakova definicija fatalne, ali toksične privlačnosti.

Ovan i Škorpion

Kada se sretnu Ovan, kojim vlada ratoborni Mars, i Škorpion, kojim vlada tajnoviti i intenzivni Pluton, nastaje eksplozija. Ovan je otvoren, direktan i nestrpljiv, dok je Škorpion dubok, kompleksan i sklon kontroli. Njihova seksualna privlačnost je neusporediva, ali njihov svakodnevni život često podsjeća na bojno polje.

Ovan ne podnosi Škorpionovu potrebu za manipulacijom i ljubomorom, dok Škorpion smatra Ovna djetinjastim i nepromišljenim. Ovaj par se ludo voli dok god traje borba, ali čim nastupi mir, oboje postaju nemirni. Njihova veza je toksična jer se temelji na igrama moći – nitko ne želi popustiti, a oboje su spremni “izgorjeti” samo da bi njihova bila zadnja.

Lav i Škorpion

Ovo je sudar dva fiksna znaka, što znači da nitko od njih ne zna što je kompromis. Lav želi biti obožavan, slavljen i u centru pažnje, dok Škorpion želi potpunu odanost, dubinu i privatnost. Lavova potreba za flertom i društvenim životom kod Škorpiona izaziva najmračniju posesivnost, dok Škorpionova potreba za tajnama i povlačenjem Lava izluđuje jer se osjeća ignoriranim.

Privlače se jer oboje posjeduju nevjerojatnu karizmu i snagu, ali su u vezi poput dva kralja koja se bore za isti tron. Rezultat je često krug drame, javnih skandala i emocionalnog iscrpljivanja nakon kojeg se mirenje čini kao jedini spas – sve do sljedećeg sukoba ega, piše index.

Facebook komentari