Srce vam lupa nakon kafe? Kardiolozi objašnjavaju zašto i kada je „lupanje u grudima“ opasno

Iako ovaj osjećaj može biti zastrašujuć i ponekad podsjećati na srčani udar, kardiolozi ističu da postoji logično objašnjenje, ali i jednostavni načini kako da se smirite.

Zašto kofein ubrzava srce?

Dr. Mark A. Singer, kardiolog iz Northwell Healtha, objašnjava da kofein djeluje kao stimulans koji u tijelu podiže nivo adrenalina. To dovodi do ubrzanja pulsa, blagog porasta krvnog pritiska i osjećaja budnosti.

“Kofein blokira adenozinske receptore, što dovodi do povećanog oslobađanja adrenalina”, dodaje kardiolog Dr. Aubrey Grant. On napominje da su neki ljudi genetski osjetljiviji na kofein, dok lijekovi ili postojeća srčana stanja mogu pojačati ovu reakciju. Također, energetska pića su često opasnija od obične kafe jer sadrže mješavinu različitih stimulansa.

Trik s hladnom vodom i disanjem

Ako osjetite da vam srce ubrzano lupa nakon jake kafe, kardiolozi imaju nekoliko savjeta za “gašenje požara”:

Popijte čašu hladne vode: “Gutanje hladne vode može stimulisati vagusni živac, što pomaže da se smiri rad srca. Također, voda razblažuje koncentraciju kofeina u organizmu”, objašnjava dr. Grant.

Umijte se hladnom vodom: Dr. Singer savjetuje da uronite lice u hladnu vodu. To aktivira parasimpatički nervni sistem i izaziva reakciju opuštanja tijela.

Duboko disanje i šetnja: Sporo, duboko disanje ili lagana šetnja mogu pomoći tijelu da “sagori” višak adrenalina.

Kada je lupanje srca opasno?

Iako je ubrzan puls od kofeina u većini slučajeva bezopasan i prolazan, postoje situacije koje zahtijevaju hitnu ljekarsku pomoć.

Ako uz lupanje srca osjetite bol u grudima, vrtoglavicu ili nesvjesticu, odmah se javite ljekaru. Isto važi i za osobe koje već imaju dijagnosticirane srčane bolesti ili aritmije.

Kako spriječiti problem?

Najbolji lijek je prevencija. Doktori savjetuju da kafu nikada ne pijete na prazan želudac, već isključivo uz hranu. Također, pijte je polako – što brže unesete kofein, veći je šok za organizam. Ako se simptomi ponavljaju, možda je vrijeme da razmislite o prelazak na beskofeinsku varijantu, prenosi N1.

Facebook komentari