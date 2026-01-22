10 znakova da žena poslije 50. godine ne voli sebe: Ove stvari primijete se na prvi pogled

Ipak, nije rijetkost da i u zrelijem dobu pokazuju znakove da zapravo ne vole – ili ne poštuju – same sebe. A žena koja nema ljubav prema sebi najprije postaje nezadovoljna vlastitim životom. Potom joj postaje teško da istinski voli druge, jer ne možemo dati ono čega nemamo u sebi.

Nedostatak samopoštovanja može se smatrati svojevrsnim zločinom protiv same sebe. Upravo iz osjećaja lične vrijednosti i unutrašnjeg poštovanja treba da započne svaki svjestan životni put.

S godinama to postaje još važnije, jer se unutrašnje stanje sve jasnije vidi spolja – kroz tijelo, pogled, držanje, govor i navike. To ne mora nužno imati veze s fizičkom ljepotom, već s načinom na koji žena nosi samu sebe, piše Stil.

Evo nekoliko znakova da žena starija od 50 godina ne cijeni dovoljno vlastitu vrijednost:

Zapostavljen izgled

Neuredna kosa, zanemarena koža, potpuni izostanak njege ili, s druge strane, teška i prikrivajuća šminka – sve to često govori o narušenom odnosu prema sebi. Žena koja se poštuje njeguje se iz poštovanja prema sebi, a ne zbog tuđih pogleda.

Nošenje stare, neudobne ili nasumično odabrane odjeće

Ako odjeća ne pristaje, ne prija i ne raduje, to često znači da žena ne vjeruje da zaslužuje udobnost, ljepotu i nešto novo.

Pogrbljeno držanje i zatvoren govor tijela

Spuštena ramena, pogled u pod i nesiguran hod šalju poruku potrebe da se sakrije od svijeta.

Grubost i stalna razdražljivost

Iza cinizma, nervoze i omalovažavanja drugih često se krije duboko nezadovoljstvo samom sobom.

Zanemarivanje zdravlja

Izbjegavanje odlazaka ljekaru, loša ishrana, manjak sna i kretanja ukazuju na to da osoba ne doživljava sebe kao vrijednu brige.

Odricanje od radosti i ličnog života

Rečenice poput: „U mojim godinama to nije za mene“ ili „To mi više ne treba“ često znače potiskivanje vlastitih želja.

Stalna uloga žrtve u odnosima

Kada žena stalno stavlja druge ispred sebe, to nije ljubav – već strah da bez žrtvovanja neće biti potrebna.

Nedostatak snova i ciljeva

Život bez planova, interesa i novih ideja znak je unutrašnjeg umora i udaljavanja od same sebe.

Omalovažavanje sebe u govoru

Šale na vlastiti račun koje više bole nego što zabavljaju često su oblik tihog samouništavanja.

Okruženje koje ne pokazuje poštovanje

Ako žena prihvata da je drugi koriste, potcjenjuju ili ignorišu, to znači da ni sama ne prepoznaje vlastitu vrijednost.

Zaključak

Ljubav prema sebi nije sebičnost. Ona je temelj unutrašnjeg mira, dostojanstva i životne snage. Žena koja poštuje sebe zrači – bez obzira na godine.

A voljeti sebe može se naučiti u svakom životnom dobu. Sve počinje malim koracima: brigom o tijelu, slušanjem vlastitih potreba i iskrenim pogledom u ogledalo – bez osude, ali s razumijevanjem, prenosi Novi.

Facebook komentari