Modrice vam se pojavljuju niotkuda? Možda vam nedostaje ovaj ključni vitamin

Stručnjaci upozoravaju da lako stvaranje modrica može biti jasan signal nutritivne neravnoteže, a prije svega manjka vitamina C.

Modrice u plavim, smeđim ili ljubičastim nijansama nastaju kada sitni krvni sudovi (kapilari) neposredno ispod površine kože puknu, zbog čega krv prodire u okolno tkivo. Iako su modrice dio svakodnevice, učestalost njihovog nastajanja “niotkuda” alarm je koji ne treba ignorisati, prenosi N1.

Zašto je vitamin C ključan?

Pariska naturopatkinja Lidi Palmirij za Vogue objašnjava da ljudski organizam ne može sam proizvoditi niti dugoročno skladištiti vitamin C, zbog čega je njegov svakodnevni unos presudan.

Ovaj vitamin, koji se najčešće nalazi u povrću poput brokule, kelja i prokulica, kao i u voću poput jagoda i citrusa, snažan je antioksidans. On je ključan za zdravlje kože, kostiju i vezivnog tkiva jer učestvuje u proizvodnji kolagena koji štiti krvne sudove od pucanja. Također, podstiče zarastanje rana i pomaže tijelu u apsorpciji željeza.

Preporučena dnevna doza iznosi oko 75 miligrama za žene i 90 miligrama za muškarce. Najbolje ga je osigurati kroz svježe namirnice, jer kuhanje, zamrzavanje ili konzerviranje drastično smanjuju njegovu koncentraciju.

Nije uvijek samo vitamin C

Iako je skorbut (bolest izazvana teškim nedostatkom vitamina C) danas rijetkost, blaži oblici deficita su česti kod ljudi s lošim navikama u ishrani. Međutim, dr. Hauard E. Levajn, glavni medicinski urednik Harvard Health Publishinga, napominje da vitamin C nije jedini krivac.

Lako nastajanje modrica može biti i manifestacija nedostatka cinka ili vitamina B grupe. Također, “krivci” mogu biti i starenje kože (koja postaje tanja), kao i upotreba određenih lijekova, poput onih za razrjeđivanje krvi ili kortikosteroida.

Kada posjetiti ljekara?

Kod ozbiljnijeg nedostatka vitamina C, modrice su često praćene i drugim simptomima:

Krvarenje desni

Hronični umor

Beživotna i suha koža

Česte infekcije

Sitne crvene tačkice oko korijena dlake

Ako primijetite ove simptome uz neobjašnjive modrice, stručnjaci savjetuju da ne uzimate suplemente na svoju ruku, već da se obratite ljekaru radi analize krvi i tačne dijagnoze.

