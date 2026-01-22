Jelena Karleuša prijavila Duška Tošića, tvrdi da joj je upao u kuću i promijenio brave

Kako prenosi srbijanski Telegraf, pjevačica je prijavila bivšeg supruga zbog upada u kuću u kojoj živi s kćerkama Atinom i Nikom. Jelena Karleuša je u trenutku upada bila u Dubaiju te je odatle kontaktirala policiju.

Prema tvrdnjama srbijanskih medija, njihove kćerke su navedene kao vlasnice stana dok je Jelena njihov primarni staratelj.

Ranije je komentarišući svoj odnos s njim kazala zbog čega se njihov brak raspao.

“Ako vjerujemo u Boga, vjerujemo li i da đavo postoji? U našem slučaju se upleo jedan đavo. Ne kažem da vjerujem u crnu magiju, ali vjerujem da se neka đavoljska sila uplela tu. Nikada ne bih mogla da pređem preko nekih stvari”, kazala je.

Jelena Karleuša i Duško Tošić bili su u braku od 2008. do 2024. godine. Srbijanski mediji su u više navrata izvještavali da među njima postoje nesuglasice. Ona je to odlučno negirala, ali je na kraju ipak objavila da je njihovoj ljubavi došao kraj.

Također, u više navrata ga je prijavljivala za nasilje u porodici.

“Nekoliko puta sam bila primorana da zovem policiju i to je bilo onda kad neko ne može više verbalno da te ‘ukroti’ pa onda kreneš glavom kroz zid i onda… Teške su to teme. Ono što hoću da kažem svakoj ženi: ‘Niko ne smije da digne ruku na jednu ženu'”, rekla je ranije u emisiji “4 i po žene”.

