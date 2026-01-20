Kraj teškog razdoblja: Tri horoskopska znaka čeka veliko olakšanje

Nakon 20. januara za tri horoskopska znaka završava razdoblje poteškoća, a konjunkcija Venere i Plutona označava kraj intenzivnog emocionalnog poglavlja. Ovaj astrološki događaj donosi olakšanje i oporavak, razotkrivajući što je crpilo energiju. Pluton otkriva skrivene dinamike moći i potiče nužne završetke, dok se borbe za moć smiruju. Pritisak popušta jer određene situacije dosežu svoju granicu, što dovodi do njihove transformacije ili nestanka, pišu astrolozi portala YourTango.

Bik

Konjunkcija Venere i Plutona 20. siječnja pomaže Bikovima da se suoče sa situacijom koja je potajno utjecala na njihove izbore. Već neko vrijeme osjećaju da nešto nije u redu, a sada imaju priliku ispraviti nepravdu. Teško razdoblje završava kada prestanu ulagati trud u nešto što je već pokazalo svoja ograničenja.

Shvaćanje da daljnji pokušaji nemaju smisla donosi olakšanje. Tijekom ovog astrološkog poravnanja, Bikovi ponovno preuzimaju kontrolu nad svojim odlukama, a osjećaj napetosti koji ih je pratio počinje slabiti, označavajući početak lakših dana.

Lav

Lavovima ovaj tranzit donosi potrebno emocionalno olakšanje. Konjunkcija Venere i Plutona 20. siječnja otkriva izvor nedavnih frustracija i potiče ih na suočavanje s problemom. Lavovi će točno uvidjeti što im je crpilo energiju, a prekretnica nastupa odlukom o prekidu sudjelovanja u odnosu ili situaciji koja više uzima nego što pruža.

Ta odluka donosi osjećaj završetka i povratak dostojanstva te samopoštovanja. Teško razdoblje postaje prošlost, a situacija gotovo odmah gubi svoj utjecaj.

Jarac

Za Jarčeve, konjunkcija Venere i Plutona označava kraj dugotrajne unutarnje borbe. Dana 20. siječnja, situacija koju su pokušavali održati konačno pokazuje da je neodrživa. Prihvaćanje te činjenice ključ je oslobođenja, jer Jarci shvaćaju da upornost sama po sebi ne može riješiti svaki problem.

Ponekad je potrebno pustiti nešto da završi kako bi se stvorio prostor za nešto bolje. S tom spoznajom, teret koji su nosili nestaje, a njihov naporan rad dovodi do završetka teškog razdoblja, piše index.

Facebook komentari