Stručnjaci koji idu na Antarktik često uklanjaju zube prije ekspedicije

Dok su Vikinzi plovili dugim brodovima i nosili kožne ogrtače, manje je poznato da su gajili mistična vjerovanja u vezi sa zubima.

Prema pisanju The Guardiana, arheolozi su 2011. godine u Engleskoj iskopali masovnu grobnicu vikinških ratnika čiji su zubi bili brušeni u ornamentalne horizontalne šare. Istraživači vjeruju da je cilj ovog zahvata bio da pokažu status ratnika i sposobnost da izdrže bol.

Umnjaci i naučnici na Antarktiku

Savremeni klimatski naučnici na Antarktiku ne pljačkaju sela, ali se suočavaju sa ekstremnim uslovima. Antarktik je jedan od najnepristupačnijih i najsurovijih kontinenata na svijetu – padavina ima malo, ali su česte iznenadne mećave, a snažni vetrovi i niske temperature dodatno otežavaju život.

Zbog izolovanosti i ograničene medicinske pomoći, programi istraživanja preporučuju da naučnici koji planiraju duže boravke razmotre uklanjanje problematičnih umnjaka prije puta, kako bi smanjili rizik od infekcija ili bolova koji se ne mogu lako tretirati na terenu.

Više primjera

„Stomatološki problemi su među najčešćim komplikacijama na Antarktiku, ali odstranjivanje umnjaka je preporuka samo kada postoji rizik, a ne univerzalno pravilo“, objašnjava Džejms Mekit, medicinski direktor Američkog antarktičkog programa (USAP) kojim upravlja NSF (National Science Foundation).

Postoji više primjera istraživača koji su iz preventivnih razloga uklonili umnjake prije ekspedicija, ali mnogi naučnici putuju sa umnjacima ako nisu problematični. Istraživači kao što su Kevin Piters i Laura Matas, koji su boravili na Antarktiku, istakli su da medicinske provjere i fizička spremnost čine standardni dio pripreme, dok uklanjanje zuba zavisi od individualnih medicinskih rizika, prenosi portal odrzime.rs.

Ekstremni uslovi zahtijevaju pripremu

Iako se u hitnim slučajevima može poslati spasilački avion, zbog ekstremnih uslova i izolacije često je nemoguće brzo pružiti medicinsku pomoć. Upravo zato je preventivna stomatološka provjera, zajedno sa fizičkim i medicinskim testovima, standardni dio pripreme svakog naučnika koji želi da radi na Antarktiku.

