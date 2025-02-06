12 stvari u kući koje odaju loš ukus vlasnika: Vide se odmah s vrata

1. Zatrpan ulazni prostor
Ako su hodnik i ulaz preplavljeni cipelama, kutijama i prljavim tepisima, prostor odaje haotičan utisak. Ulaz bi trebao biti svijetao, čist i funkcionalan.
Rješenje: Organizujte sistem za odlaganje, držite red i obezbijedite dovoljno svjetla.
2. Polomljeni i nepotpuni predmeti
Napukla ogledala, okrnjeno posuđe, škripeća vrata ili slavine koje cure kvare izgled i stvaraju dojam zapuštenosti.
Rješenje: Ako se nešto ne može popraviti, uklonite ili zamijenite. Isto vrijedi i za nepotpune setove posuđa i oštećene ukrase.
3. Različiti stilovi u svakoj sobi
Ako svaka prostorija ima svoj stil i boje, dom djeluje kao muzej iz različitih epoha.
Rješenje: Odaberite jedinstven koncept i zajedničku paletu boja te materijale kako bi prostor izgledao skladno.
4. Nedovršene popravke
Goli zidovi, vireće žice i nedovršena dekoracija stvaraju osjećaj težine i neurednosti.
Rješenje: Bolje je završiti jednu sobu do kraja nego ostaviti cijeli stan napola urađen. I najmanji završni detalj mijenja energiju prostora.
5. Vještačko cvijeće i plastični dekor
Plastične biljke i umjetni ukrasi smanjuju prirodnu energiju i djeluju jeftino.
Rješenje: Ako ne možete imati žive biljke, birajte predmete od prirodnih materijala – drveta, kamena, metala. Jedan kvalitetan detalj bolji je od deset plastičnih.
6. Previše ogledala i sjajnih površina
Ogledala reflektuju svjetlo, ali u pretjeranoj količini zbunjuju prostor.
Rješenje: Zadržite 2–3 ogledala na funkcionalnim mjestima poput hodnika ili kupatila. Zamijenite svako napuklo ili zamagljeno ogledalo.
7. Jedan veliki luster
Ogroman kristalni luster u prostoriji bez drugog osvjetljenja djeluje pretjerano i staromodno.
Rješenje: Moderni interijeri traže višeslojno osvjetljenje – centralno, radno i dekorativno. Umjesto jednog lustera, rasporedite više svjetlosnih izvora.
8. Reprodukcije poznatih slika
Van Gog, Moné, Renoar – kopije poznatih djela ne unose umjetnost u dom, već često narušavaju sklad prostora.
Rješenje: Odaberite djela savremenih ili lokalnih umjetnika koja se uklapaju u enterijer. Jedno originalno djelo vrijedi više od deset reprodukcija.
9. „Carske“ sofe i monogramirani namještaj
Sofe sa zlatnim detaljima, somotskim presvlakama i previše jastuka djeluju prenapadno i zastarjelo.
Rješenje: Birajte jednostavne linije, kvalitetne tkanine i neutralne tonove. Akcent možete postići bojom, ali izbjegavajte zlatne ukrase i monograme.
10. Teške zavjese i draperije
Višeslojne zavjese s resama i lambrekenima guše prostor i zahtijevaju mnogo održavanja.
Rješenje: Odaberite jednostavne ravne zavjese od prirodne tkanine ili moderne rolo-zavjese. U manjim prostorima izbjegavajte jarke dezene.
11. Suveniri i magneti na frižideru
Previše suvenira i magneta stvara vizuelni haos i jeftin utisak.
Rješenje: Ostavite samo nekoliko pažljivo izabranih uspomena koje se uklapaju u ambijent, a ostatak čuvajte privatno.
12. Fontane i „feng šui“ kutci od plastike
Male fontane i tropski kutci s plastičnim elementima često izgledaju neprirodno.
Rješenje: Ako želite vodeni element, birajte moderan, kvalitetan akvarij s diskretnim dizajnom, prenosi Novi.