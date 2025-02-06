12 stvari u kući koje odaju loš ukus vlasnika: Vide se odmah s vrata

1. Zatrpan ulazni prostor

Ako su hodnik i ulaz preplavljeni cipelama, kutijama i prljavim tepisima, prostor odaje haotičan utisak. Ulaz bi trebao biti svijetao, čist i funkcionalan.

Rješenje: Organizujte sistem za odlaganje, držite red i obezbijedite dovoljno svjetla.

2. Polomljeni i nepotpuni predmeti

Napukla ogledala, okrnjeno posuđe, škripeća vrata ili slavine koje cure kvare izgled i stvaraju dojam zapuštenosti.

Rješenje: Ako se nešto ne može popraviti, uklonite ili zamijenite. Isto vrijedi i za nepotpune setove posuđa i oštećene ukrase.

3. Različiti stilovi u svakoj sobi

Ako svaka prostorija ima svoj stil i boje, dom djeluje kao muzej iz različitih epoha.

Rješenje: Odaberite jedinstven koncept i zajedničku paletu boja te materijale kako bi prostor izgledao skladno.

4. Nedovršene popravke

Goli zidovi, vireće žice i nedovršena dekoracija stvaraju osjećaj težine i neurednosti.

Rješenje: Bolje je završiti jednu sobu do kraja nego ostaviti cijeli stan napola urađen. I najmanji završni detalj mijenja energiju prostora.

5. Vještačko cvijeće i plastični dekor

Plastične biljke i umjetni ukrasi smanjuju prirodnu energiju i djeluju jeftino.

Rješenje: Ako ne možete imati žive biljke, birajte predmete od prirodnih materijala – drveta, kamena, metala. Jedan kvalitetan detalj bolji je od deset plastičnih.

6. Previše ogledala i sjajnih površina

Ogledala reflektuju svjetlo, ali u pretjeranoj količini zbunjuju prostor.

Rješenje: Zadržite 2–3 ogledala na funkcionalnim mjestima poput hodnika ili kupatila. Zamijenite svako napuklo ili zamagljeno ogledalo.

7. Jedan veliki luster

Ogroman kristalni luster u prostoriji bez drugog osvjetljenja djeluje pretjerano i staromodno.

Rješenje: Moderni interijeri traže višeslojno osvjetljenje – centralno, radno i dekorativno. Umjesto jednog lustera, rasporedite više svjetlosnih izvora.

8. Reprodukcije poznatih slika

Van Gog, Moné, Renoar – kopije poznatih djela ne unose umjetnost u dom, već često narušavaju sklad prostora.

Rješenje: Odaberite djela savremenih ili lokalnih umjetnika koja se uklapaju u enterijer. Jedno originalno djelo vrijedi više od deset reprodukcija.

9. „Carske“ sofe i monogramirani namještaj

Sofe sa zlatnim detaljima, somotskim presvlakama i previše jastuka djeluju prenapadno i zastarjelo.

Rješenje: Birajte jednostavne linije, kvalitetne tkanine i neutralne tonove. Akcent možete postići bojom, ali izbjegavajte zlatne ukrase i monograme.

10. Teške zavjese i draperije

Višeslojne zavjese s resama i lambrekenima guše prostor i zahtijevaju mnogo održavanja.

Rješenje: Odaberite jednostavne ravne zavjese od prirodne tkanine ili moderne rolo-zavjese. U manjim prostorima izbjegavajte jarke dezene.

11. Suveniri i magneti na frižideru

Previše suvenira i magneta stvara vizuelni haos i jeftin utisak.

Rješenje: Ostavite samo nekoliko pažljivo izabranih uspomena koje se uklapaju u ambijent, a ostatak čuvajte privatno.

12. Fontane i „feng šui“ kutci od plastike

Male fontane i tropski kutci s plastičnim elementima često izgledaju neprirodno.

Rješenje: Ako želite vodeni element, birajte moderan, kvalitetan akvarij s diskretnim dizajnom, prenosi Novi.

