Trump poslao jasnu poruku: Amerika mora imati Grenland!

Konstatovao je da je to “još jedan u dugom nizu razloga” zašto SAD mora preuzeti Grenland.

Takođe, Trump je u objavi na društvenoj mreži “Socijalna istina” istakao da “nijedna osoba, niti jedan predsjednik, nije učinio više za NATO” više od njega.

U Makronovoj poruci se navodi da ne razumije američku strategiju za Grenland, koji Trump prijeti da preuzme nauštrb transatlantskih odnosa. Na kraju, Makron poziva Trumpa u četvrtak na večeru u Parizu.

Trump je poručio da će “nabiti” carine od 200 odsto na francuski šampanjac i vina ako je tačno da se Makron ne želi pridružiti njegovom “Odboru za mir”.

Američki ministar finansija Skot Besent ponovio je upozorenje evropskim zemljama da ne uzvraćaju na plan američkog predsjednika o preuzimanju Grenlanda.

On je istakao da je zbog strateške važnosti Grenland više od 150 godina u glavama američkih predsjednika.

“Najgore što zemlje mogu učiniti jest eskalirati sukob sa SAD. Predsjednik će sutra biti ovdje i prenijeće svoju poruku”, rekao je Besent koji učestvuje na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Bivši šef NATO-a Anders vog Rassmussen, koji je Danac, poručio je da planovi Trumpa za aneksiju Grenlanda prijete “međunarodnom poretku”.

On je za AFP pozvao Evropljane da “promijene svoju strategiju” i “osvijeste da je jedino što Trump poštuje snaga, odlučnost i jedinstvo”.

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen rekao je danas da je vojna operacija protiv Grenlanda “malo vjerovatna”, ali da se ta teritorija na to mora pripremiti.

Finski predsjednik Aleksander Stub izjavio je za “Blumberg” da su mu najnoviji razgovori “dali malo nade” da bi se napetosti oko Grenlanda uskoro mogle riješiti.

Poljski premijer Donald Tusk poručio je da Evropa sebi “ne smije dopustiti slabost” u suprotstavljanju predsjedniku SAD.

Tusk je na Iksu napisao da je “popuštanje uvijek znak slabosti”.

“Evropa sebi ne može priuštiti slabost – ni prema svojim neprijateljima, ni prema saveznicima. Popuštanje ne donosi rezultate, nego samo poniženje. Evropska odlučnost i samopouzdanje postali su potreba trenutka”, naveo je Tusk.

Trump: Prošla godina izvanredna, ističe hapšenja “ubica i dilera” Minesoti

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da je prošla godina bila “nevjerovatan period” i istakao postignuća svoje administracije tvrdeći da je urađeno više nego u bilo kojoj prethodnoj vladi, dodajući da Somalija “nema karakteristike jedne države”.

Trump je na početku brifinga, povodom prve godišnjice od početka svog drugog mandata u Bijeloj kući, rekao da je njegova administracija postigla značajan napredak u vojnoj oblasti, prekidanju i završetku ratova, što, kako je naveo, niko ranije nije vidio u takvom obimu.

Predsjednik je potom pokazao seriju fotografija, koje je nazvao “najgorim od najgorih”, za koje je tvrdio da prikazuju kriminalce iz američke savezne države Minesote, prenosi CBS News.

Trump je istakao, kako je rekao, da su “ubice i dileri droge” i drugi “loši ljudi” uhapšeni u Minesoti, a sve to povezao sa kritikama politike migracija prethodne administracije.

On je kritikovao i bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena, tvrdeći da Bajden “ne bi to uradio” jer je, kako je naveo, “pustio sve te ljude da uđu (u SAD)”.

Trump je ponovio tvrdnje da su mnogi od uhapšenih “ilegalni strani kriminalci, u mnogim slučajevima ubice ili drogeraši”, i istakao da je kriminal u Minesoti, kako je rekao, “nevjerovatan”,piše Vijesti

Trump je u svom obraćanju iznio i niz kritika na račun Somalije i somalijskih imigranata, nazivajući Somaliju “zemljom koja ne liči na državu” i karakterišući je kao “približno najgoru na svijetu”, prenosi NBC.

U tom kontekstu kritikovao je i predstavnicu u Kongresu SAD Ilhan Omar, koja je somalijskog porijekla, i somalijske imigrante nazvao “ljudima sa veoma niskim koeficijentom inteligencije”.

