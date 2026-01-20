“DRUŽE zamjeniče premijera, od danas si smjenjen”

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un smijenio je potpredsjednika vlade zaduženog za strojogradnju , izvijestili su u utorak državni mediji, u očitom pokušaju jačanja discipline među visokim dužnosnicima uoči nadolazećeg kongresa vladajuće Radničke stranke .

Korejska središnja novinska agencija (KCNA) izvijestila je da je Kim okrivio Jang Sung Hoa za izazivanje “nepotrebne ljudske zbrke” u govoru kojim je u ponedjeljak obilježio završetak prve faze projekta modernizacije strojnog kompleksa Ryongsong na sjeveroistoku zemlje.

Kim je rekao da je projekt pretrpio “ne tako male” ekonomske gubitke zbog neodgovornih i nesposobnih dužnosnika. Dodao je da su vlasti uzalud potrošile velike količine sredstava i rada te da je sektor industrije streljiva potom podnio veći teret, izvijestila je KCNA.

Kim je rekao da je kritizirao Yanga tijekom stranačkog sastanka u prosincu i da ga je pomno pratio, ali je utvrdio da Yang uopće ne pokazuje osjećaj odgovornosti. “Od danas ste smijenjeni, druže potpredsjedniče premijeru “, rekao je Kim .

Kongres stranke , prvi takve vrste u pet godina, prema južnokorejskim dužnosnicima , vjerojatno će se održati krajem siječnja ili veljače.

Posljednjih godina Kim je nastojao prevladati ono što naziva defetističkim stavom , neodgovornošću i pasivnošću u gospodarskim sektorima, kao dio napora za rješavanje kroničnih ekonomskih poteškoća zemlje.

Kim je također povremeno javno ukoravao ili otpuštao visoke dužnosnike kako bi uspostavio disciplinu ili ih okrivio za ekonomske poteškoće i političke neuspjehe.

Sjevernokorejsko gospodarstvo pretrpjelo je veliki udarac tijekom pandemije koronavirusa. Južnokorejska središnja banka izjavila je da je sjevernokorejsko gospodarstvo poraslo za 3,7 posto u 2024. godini, ali mnogi promatrači vjeruju da će se zemlja teško snaći u postizanju značajnog i brzog gospodarskog rasta zbog preusmjeravanja oskudnih resursa na programe naoružanja, neučinkovitog, visoko centraliziranog gospodarstva i tekućih međunarodnih sankcija.

