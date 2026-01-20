Konzumacija ovih namirnica može vam pomoći u smanjenju celulita

Određene namirnice mogu pomoći u održavanju zdrave kože, balansiranju hormona i smanjenju vidljivosti celulita.

Borovnice

Redovna konzumacija voća, uključujući borovnice, povezana je s manjom tjelesnom težinom. Studije pokazuju da voće i povrće smanjuju rizik od hroničnih bolesti poput visokog krvnog pritiska, a istovremeno pomažu u očuvanju zdravlja kože i tijela.

Gljive

Gljive su nutritivno bogate i mogu se koristiti kao zamjena za meso u jelima, dajući bogat ukus i dodatne hranljive tvari. Dodavanje gljiva u jela poput piletine ili govedine može smanjiti kalorijski unos bez gubitka ukusa, što ih čini idealnim izborom za zdravu ishranu.

Lanene sjemenke

Lanene sjemenke su odličan izbor za zdravlje kože jer pomažu u regulisanju nivoa estrogena i podržavaju proizvodnju kolagena. Mogu se dodati u doručak, smoothie ili konzumirati same, kao zdrava užina.

Hrana bogata vlaknima

Povrće, orašasti plodovi, sjemenke i bobice doprinose zdravlju probavnog sistema, pomažu u kontroli apetita i održavanju hormonske ravnoteže. Antioksidansi iz ovih namirnica štite kožu od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima, prneosi Klix.

Facebook komentari