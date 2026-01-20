Koja je omiljena boja preljubnika, prema vještačkoj inteligenciji

Psihologija boja i tajni obrasci ponašanja

Boja koju osoba bira može reći mnogo o njenoj ličnosti. U tom smislu, prema analizi koju je sprovela vještačka inteligencija (AI), postoji karakterističan ton koji često dijele osobe sklone prevari. Razumevanje ovih obrazaca može nam pružiti dublji uvid u ljudsku psihu i emocionalne potrebe koje tražimo u odnosima.

AI je istražila obrasce ponašanja, estetske ukuse i psihološke asocijacije kako bi utvrdila postoji li boja koja dominira među nevjernim ljudima. Iako u ljudskoj prirodi ne postoje apsolutne istine, rezultat istraživanja bio je ubjedljiv: crvena je boja koja se najviše ponavlja.

Zašto je crvena boja nevjerstva, prema AI?

Analiza je pokazala da se crvena iznova pojavljuje kod onih koji ispoljavaju preljubničko ponašanje. Zašto? Zato što je ova boja direktno povezana sa strašću, željom, adrenalinom i potragom za intenzivnim uzbuđenjima. Psihološki gledano, izgleda da ljudi koji teže ekstremnim emocijama nesvkesno biraju simbole koji te emocije i reflektuju.

Vještačka inteligencija je detektovala da oni koji preferiraju crvenu boju često imaju impulsivnije profile, skloniji su zavođenju i stalno traže nešto novo. To su osobine koje se, prema istraživanju, povezuju sa nevjerstvom, bilo ono emocionalno ili fizičko.

Šta kaže psihologija o crvenoj boji

Crvena nije samo upadljiva nijansa. Prema psihologiji boja, ona ima snažan uticaj na našu podsvijest i može da:

Aktivira nervni sistem i ubrza puls.

Poveća osjećaj moći, samopouzdanja i privlačnosti.

Bude simbolički povezana sa onim što je „zabranjeno voće“ i intenzivno.

Ostale boje na radaru nevjerstva

Iako crvena prednjači, vještačka inteligencija je pronašla određenu povezanost i sa drugim nijansama koje nose specifičnu psihološku težinu:

Crna: Predstavlja misteriju, potrebu za privatnošću, dvostruki život i tajne.

Bordo ili boja vina: Suptilnija od jarko crvene, ali snažno povezana sa zavođenjem i potrebom za kontrolom.

Tamnoplava: Često je biraju osobe koje žele da ostave utisak smirenosti i stabilnosti, dok se iza te fasade može kriti potpuno drugo lice, prenosi Geaorganic.rs.

