Horoskop izgovora: Kako svaki znak otkazuje planove i zašto mu to prolazi

Dogovorili ste izlazak, sve je potvrđeno – a onda stiže poruka. Kratka, poznata i već viđena. Svi znakovi otkazuju planove, ali svaki to radi na svoj način. Neki se ispričavaju, neki nestanu, a neki ni ne pokušavaju uljepšati stvari. Evo kako to izgleda kad horoskopski znakovi otkazuju dogovore.

Ovan

“Ajmo drugi put, danas mi se ne da.” Ne dramatizira – samo prijeđe na iduću ideju kao da dogovor nije ni postojao.

Bik

“Ajme, preumoran/na sam. Ostajem doma.” Istina je jednostavna: sofa je pobijedila i nema žalbe.

Blizanci

“Ne mogu, iskrsnulo mi je nešto… ali javim se kasnije!” Nećeš dobiti detalje, ali dobit ćeš 17 poruka o svemu drugome.

Rak

“Ne osjećam se baš nešto. Treba mi mir.” Ako kaže “treba mi mir”, znači “previše mi je ljudi”, i to je skroz valjano.

Lav

“Ne stignem, imam nešto… bitno.” Prijevod: ili ide na drugo mjesto gdje ga se više vidi, ili mu se ne da biti u sporednoj ulozi.

Djevica

“Moram posložiti stvari, imam obveza.” Zvuči odgovorno, jer jest. I jer je popis obveza realno… dug 48 stavki.

Vaga

“Ne znam… ajde, ipak ne. Ali stvarno mi je žao!” Otkazivanje s najviše emocija i najviše emotikona.

Škorpion

“Ne mogu.” Točka. Bez objašnjenja. I ne pitaj drugo pitanje, jer nećeš dobiti ništa više.

Strijelac

“Ajmo spontano sutra, danas mi se ne da plan.” Ne otkazuje – samo prebacuje na “bolji dan” koji se možda nikad ne dogodi.

Jarac

“Imam posao/ustajem rano.” Čak i kad ne ustaje rano. Ali zvuči toliko uvjerljivo da mu svi povjeruju, piše index.

Vodenjak

“Ne osjećam vibe.” Ako vibe nije dobar, neće doći. Ako je dobar, doći će… ali na sat vremena.

Ribe

“Ne znam kako da ti kažem… nisam za danas.” Najnježnije otkazivanje ikad, uz dozu krivnje i obećanje: “nadoknadit ćemo”.

