5 znakova zaljubiće se do ušiju u 2026. godini: Saznajte kada vam stiže srodna duša

Snažan uticaj Venere, Marsa i Jupitera tokom godine otvara vrata strasti, romantike i sudbinskih susreta.

Ovan

Ovan može očekivati letnju romansu, jer mu je ljubavna energija naglašena gotovo pola godine. Najpovoljniji period za novu vezu je od sredine juna do početka jula.

Jarac

Jarcu 2026. donosi ozbiljne emotivne prilike, naročito na samom početku godine. Jupiter mu donosi sreću u partnerskim odnosima, a januar je idealan mesec za početak važne veze.

Ribe

Ribe će najjače ljubavne vibracije osetiti u martu. Venera i Jupiter zajedno podstiču emocije, pa su početak marta dani kada se može roditi duboka povezanost.

Vodolija

Vodoliju očekuju snažni susreti u prvim mesecima godine. Kombinacija strasti i sreće čini kraj januara i početak februara najpovoljnijim periodom za ljubav.

Strijelac

Strelcu proleće donosi emotivni preokret. Mart je mesec ispunjen strašću, a tada su najveće šanse za susret sa osobom koja može postati srodna duša, prenosi novi.

