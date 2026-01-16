Zaboravite hemiju i sirće: Najsigurniji način da se riješite korova

Tokom zime se ne preporučuje korištenje hemijskih sredstava za njegovo uklanjanje, jer ona mogu ozbiljno ugroziti ptice i druge životinje koje u ovom periodu traže hranu u vrtovima.

Ni prirodna rješenja poput soli i sirćeta nisu idealna, jer oštećuju tlo i biljke, dok kipuća voda zimi može stvoriti led i povećati rizik od klizanja.

Baštovan Joe Foster, osnivač platforme Grow It Build It, ističe da postoji jednostavan i siguran način za suzbijanje korova, gušenjem pomoću kartona ili novina.

Prema njegovim riječima, ova metoda je vrlo efikasna, ali je važno koristiti odgovarajuću vrstu materijala i dovoljnu količinu kako bi se postigao željeni rezultat.

Mnogi ne znaju da je januar idealno vrijeme za sprečavanje rasta korova, jer on počinje klijati čim dani postanu svjetliji.

Korovu je neophodna sunčeva svjetlost za rast, a karton i novine djeluju kao fizička barijera koja blokira svjetlo, uzrokujući njegovo odumiranje i sprječavajući daljnje širenje,pišu Vijesti

Prednost ove metode je u tome što ne šteti travnjaku ni ukrasnim biljkama, a papir se vremenom razgrađuje i obogaćuje tlo organskim materijama.

Preporučuje se korištenje debelog smeđeg kartona bez plastike, boje ili sjajnih premaza, dok se novine trebaju slagati u slojevima od najmanje deset listova kako bi se spriječilo probijanje korova.

Postupak je jednostavan: potrebno je prekriti zahvaćeno područje kartonom ili novinama i opteretiti ih kamenjem, ciglama ili malčem kako ih vjetar ne bi odnio.

Nakon toga, dovoljno je povremeno provjeravati stanje, a s dolaskom proljeća vrt ili terasa će izgledati znatno urednije, bez nepoželjnog korova.

