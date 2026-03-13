Novak rekao jednu rečenicu, ustao i otišao sa konferencije: Ovo će raspametiti sve

Nije sada toliko ni bitno šta je Novak Đoković rekao na konferenciji za medije, već način na koji ju je završio. Upečatljivije gotovo da nije moglo.

Đoković je, još uvijek znojav i direktno s terena nakon poraza od Jack Draper (što inače često radi kada izgubi meč), izašao pred medije, pa je tokom cijelog obraćanja imao peškir na krilu.

Srbijanski teniser objasnio je kako je vidio sam meč koji je izgubio rezultatom 4:6, 6:4, 7:6(5), ističući da je pobjednika odlučio samo jedan poen, odnosno nekoliko ključnih udaraca., piše Nova.rs.

Đoković je konferenciju završio upečatljivim riječima, a ni u jednom trenutku nije želio detaljno govoriti o bolu u stomaku.

“Uspio sam nakon deset godina da pobijedim dva meča zaredom ovdje, to je pozitivna stvar, ali… Za moja očekivanja i standarde – to nije dovoljno”, rekao je Đoković, a zatim ustao sa stolice i napustio konferenciju za medije.

Dotakao se i djelimičnih fizičkih problema koje je imao tokom meča.

“Stomak mi je pravio probleme, a onda su se pojavile i poteškoće s disanjem.”

Nakon toga je naglasio koliko mu teško pada ovaj poraz.

“Ostaje žal za ovakvim porazom. Jedan poen, par udaraca odlučilo je pobjednika. Nisam ni znao za statistiku da sam osvojio jedan poen više od današnjeg protivnika. Zaista ostaje razočarenje jer sam dao sve od sebe i vratio se u meč kada je on servirao za pobjedu u trećem setu. Publika je bila sjajna i atmosfera nevjerovatna. Sigurno najbolji meč ovog turnira. Čestitam mu, ostao je smiren do kraja. Šteta, šteta. Kada sada premotam film… Čovjek je uvijek mudriji nakon borbe, ali šta je tu je. Imao sam mnogo ovakvih pobjeda i poraza, nažalost – tako je kako je, idemo dalje.”

