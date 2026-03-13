BUKTINJA U PERSIJSKOM ZALJEVU! Gori tanker,plameni stubovi se dižu u nebo: Iran i Hezbolah prvi put zajedno napali Izrael, Tramp:Moramo da završimo posao (VIDEO)

Otkako je napadnut 28. februara, Iran je kroz Ormuski moreuz isporučio najmanje 11,7 miliona barela sirove nafte, a celokupan teret bio je namenjen Kini, izjavio je u utorak za CNBC Samir Madani, suosnivač portala TankerTrackers.com.

Ova kompanija koristi satelitske snimke za nadzor brodova, što joj omogućava da identifikuje i ona plovila koja pokušavaju da ostanu neprimećena isključivanjem sistema za automatsku identifikaciju (AIS).

Veliki broj tankera je „nestao sa radara“ nakon što je Teheran zapretio da će napasti svaki brod koji pokuša da prođe ovim strateškim plovnim putem.

Osude na račun Irana zbog gađanja Omana!

Generalni sekretar Saveta za saradnju u Zalivu (GCC) oštro je osudio Iran zbog napada na rezervoare za skladištenje goriva u luci Salalah u Omanu.

Generalni sekretar Jasem Mohamed Al Budaivi izjavio je da je GCC jedinstven u podršci Omanu i njegovim naporima da odbrani svoju bezbednost, stabilnost i teritorijalni integritet.

NEW 🔴 An oil tanker ablaze near Iraq waters. pic.twitter.com/6KHH4nVrqx — Open Source Intel (@Osint613) March 11, 2026

Tramp: Neću da vam odgovorim na to pitanje! Pogodili smo Iran kao nijednu zemlju u istoriji!

Predsednik SAD Donald Tramp delovao je ljutito kada ga je novinar upitao da li će se Amerika povući iz Irana, “čak i ako Vašington ne uspe da zapleni iranski uranijum”.

“Neću da vam odgovorim na to pitanje! Pogodili smo ih jače nego što je ijedna zemlja u istoriji bila gađana, a nismo još završili!” rekao je Tramp i pomerio se

