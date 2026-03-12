Vijesti

U Iraku se srušio američki vojni avion. Iran: Nećemo zatvoriti Hormuški tjesnac

Objavljeno prije 52 minute

Ključne informacije:

Srušio se američki vojni avion u Iraku, pokrenuta spasilačka akcija

Iranski veleposlanik u UN-u: Nećemo zatvoriti Hormuški tjesnac

Najmanje šest francuskih vojnika ranjeno u napadu na bazu u Iraku

Novi iranski vođa: Hormuški tjesnac ostaje zatvoren. Osvećivat ćemo krv naših mučenika
U Hormuškom tjesnacu projektilom pogođen njemački kontejnerski brod

Izrael: Napali smo objekt koji je Iran koristio za nuklearno oružje
Iran objavio snimku ratnih brodova, vijore se i ruske zastave: “Kontroliramo Hormuz”
U Iraku projektilom pogođena talijanska baza
Trump: Već smo pobijedili Iran, ali ne odlazimo dok ne završimo posao

Od početka rata napadnuto čak 16 komercijalnih brodova, od čega samo jučer šest
Nafta Brent unatoč otpuštanjima iz strateških rezervi opet prešla 100 dolara
Iran objavio uvjete za okončanje rata
Izrael sve jače napada Hezbolah u Libanonu, koji se aktivno uključio u rat
Amerika otpušta naftu iz stratreških vojnih rezervi

Iran silovito napade tankere, luke i naftne termimale u Perzijskom zaljevu. U Iraku pogođena dva tankera
Rat ulazi u drugi tjedan


