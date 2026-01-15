Ovo je broj seksualnih partnera koji svaka starosna grupa smatra prihvatljivim

Istraživanje kompanije Lovehoney pokazalo je da 29 posto građana Velike Britanije smatra da je broj seksualnih partnera/partnerica važan prilikom odabira idealne osobe za dugoročnu vezu.

Žene su više zabrinute oko toga da njihov partner ima mali broj seksualnih partnerica – njih 29 posto. Kada je riječ o muškarcima, 22 posto ispitanika se brinu o ovome.

Također je navedeno da većina ispitanika ne obraća pažnju na ovo – njih 60 posto. Međutim, ljudi koji su imali preferencije bili su poprilično strogi u kriterijima, a neke starosne grupe su mnogo popustljivije od drugih.

Starosna grupa 65+ smatra da je idealan broj seksualnih partnera od tri do pet. Samo 15 posto osoba starosti između 55 i 64 godine kaže da je broj partnera važan, preferirajući prosjek od pet do deset partnera. Najčešći preferirani broj seksualnih partnera osoba između 35 i 54 godine je od tri do 10.

“Mnogi ljudi koji imaju od 35 do 45 godina obično traže nešto stabilno. Neki čak mogu imati djecu iz prethodnih veza koju oklijevaju predstaviti novom partneru, tako da zabavljanje nije način traženja traženja uzbuđenja, već više osiguravanja budućnosti. Broj seksualnih partnera se tada može činiti kao način procjene kompatibilnosti, pouzdanosti i toga da li se neko uklapa u njihov život, ma koliko taj način bio nesavršen”, rekla je stručnjakinja za veze Annabelle Knight, prenosi Metro.co.uk.

Iznenađujuće, milenijalci i stariji pripadnici generacije Z nisu bili naročito otvorenog uma, jer je samo 23 posto reklo da ih nije briga za broj seksualnih partnera. Njihov idealni broj je također bio nizak, s tri do pet preferiranih seksualnih partnera.

Annabelle Knight kaže da je to vjerovatno zbog toga što ova generacija odrasta u online sferi upoznavanja, gdje se sve mjeri, upoređuje i ocjenjuje, uključujući seks.

“Broj seksualnih partnera postaje način pokušaja kontrole ove neizvjesnosti iako vam on apsolutno ništa ne govori o nečijoj sposobnosti da voli, komunicira ili bude vjeran”, između ostalog je ispričala, prenosi Klix.

