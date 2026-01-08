Ljekari preporučuju: Imajte odnose tri puta sedmično

Pored gore navedenih blagodati, vođenje ljubavi također povećava samopouzdanje.

Poznato je da nakon seksa tijelo oslobađa endorfine, koji su poznati i kao hormoni sreće, a koji poboljšavaju raspoloženje.Seks djeluje kao fizička aktivnost, a vođenje ljubavi s nekim koga volite pomaže vam da se osjećate bolje u vlastitoj koži i podstiče samopouzdanje.

Naime, tokom orgazma tijelo stvara oksitocin, hormon koji se povezuje s čitavim nizom blagotvornih dejstava pa i boljim snom.

Nema sumnje da seks opušta i pomaže u borbi s nesanicom. Mnogi se služe seksom, s partnerom ili sami, kako bi lakše zaspali, tvrde američki ljekari specijalizovani za seksualnu medicinu.

Seks smanjuje fizičku bol

Istraživanje univerziteta u Bristolu također je pokazalo da seks triput sedmično poboljšava rad srca i tako smanjuje opasnost od srčanog i moždanog udara.

Seks dva puta sedmično djeluje kao odlična preventiva gripa i prehlade, pokazalo je još jedno istraživanje. To je zato što seks povećava broj antitijela koji štite tijelo od raznih zaraznih bolesti. A samo pola sata seksa pomoći će vam da sagorite 85 i više kalorija poput plivanja ili neke druge lakše fizičke aktivnosti.

Osim toga, ljudi koji češće vode ljubav uglavnom žive aktivnije, zato su i vitkiji. Zauzvrat, fizička aktivnost podstiče želju za seksom, povećava seksualnu izdržljivost i čini orgazme intenzivnijim.

Smanjenje rizika od raka

Istraživanje je još pokazalo da redovan seks također smanjuje rizik od raka dojke i raka prostate.

Veoma je interesantno to da se tokom orgazma u mozgu aktivira centar za uklanjanje bola, pa na nekoliko minuta nestaju svi bolovi, čak i oni izazvani artritisom i migrenom.

Blaže glavobolje nakon dobrog seksa mogu se u potpunosti izgubiti. Zbog svog uticaja na hormone seks smanjuje mogućnost obolijevanja od osteoporoze i ublažava njene simptome, prenosi Avaz.

