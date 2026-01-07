6 horoskopskih znakova koji će u 2026. godini doživjeti veliki napredak u karijeri

To ne znači da godina prolazi bez izazova, ali prema riječima astrologinje Abigejl Rouz Remer, pojedini znakovi Zodijaka imat će zvijezde na svojoj strani u 2026. godini, posebno kada je riječ o snalaženju u poslovnom i finansijskom smislu.

Jarac

Već od samog početka 2026. godine imate jednu od najboljih prilika za sreću u karijeri i novcu. Godinu započinjete s četiri planete u svom znaku, što vam donosi snažan val motivacije. Osim toga, Jupiter se tokom prve polovine godine nalazi u vašoj sedmoj kući partnerstava. Ova planeta sreće i obilja, kako Remer objašnjava, potiče polje poslovnih ugovora i omogućava saradnju s konkretnim klijentima, a konjunkcija Venere i Jupitera u junu dodatno će vam ići u prilog.

Vaša sreća, međutim, ne završava se u prvoj polovini godine. Prema Remer, dodatno ćete profitirati i od ulaska Sjevernog čvora u Vodoliju u julu, kada biste se mogli okrenuti novom hobiju ili novoj poslovnoj poziciji. Uz Južni čvor u Lavu, imat ćete priliku da se širite i prevaziđete mentalitet oskudice.

Blizanci

Tokom prve polovine godine Jupiter povoljno djeluje na vašu drugu kuću, što može dovesti do povećanja prihoda. U kombinaciji s drugom polovinom godine, kada ćete graditi lični brend ili se jasno pozicionirati u određenoj oblasti, možete očekivati sreću i napredak u karijeri tokom 2026. godine, kaže Remer.

Kako ova astrologinja objašnjava, Uran u vašem znaku dodatno će potaknuti inovativnost, pa će se otvoriti novi načini zarade. Zato, čak i ako vam se sada ne čini tako, nemojte se iznenaditi kada vam se u 2026. godini iznenada osmjehne sreća.

Rak

Ne samo da ćete imati sreće u prvoj polovini godine, dok se Jupiter još uvijek nalazi u vašem znaku, već ćete doživjeti i rast prihoda kada se ova planeta sreće i obilja u drugoj polovini godine preseli u Lava.

To je izuzetno povoljno jer ćete do kraja prve polovine godine izgraditi snažniji osjećaj identiteta, objašnjava Remer. Ako primijetite da žudite za nečim novim, očekujte da zakoračite u potpuno drugačijem smjeru – onom koji bi vam u 2026. godini mogao donijeti značajnu finansijsku dobit.

Bik

Tokom 2026. godine imat ćete dosta sreće u karijeri i finansijama, naročito nakon što Sjeverni čvor uđe u Vodoliju, vašu desetu kuću karijere. Kako Remer objašnjava, ova energija produbljuje vašu potrebu da ostvarite poslovni uspjeh i konačno ojačate finansijsku stabilnost.

„Ako odaberete prave pravce“, kaže Remer, „pred vama je izuzetno obećavajuća godina.“

Vaga

Budući da se Saturn i Neptun nalaze u konjunkciji u vašoj sedmoj kući, Remer objašnjava da u 2026. godini možete očekivati susrete s izuzetno važnim poslovnim partnerima ili sklapanje velikih ugovora s klijentima.

„Jupiter će se tokom prve polovine godine nalaziti i u vašoj desetoj kući“, dodaje Remer, „što donosi obilje i napredak u karijeri.“

Kada Jupiter u drugoj polovini 2026. godine uđe u vašu jedanaestu kuću, sreća u poslu i finansijama dolazi kroz umrežavanje. Zato je ključno da se aktivno povezujete s drugima i budete prisutni tamo gdje se donose važne odluke.

Škorpija

Vaša sreća u karijeri i novcu možda se neće dogoditi preko noći, ali se situacija znatno mijenja u drugoj polovini godine, kada Jupiter prijeđe u vašu desetu kuću karijere. To je izuzetno povoljno, ističe Remer, jer će istaknuti ono po čemu ste poznati i potaknuti vas da preispitate gdje želite biti do kraja godine.

Nemojte se iznenaditi ako počnete preispitivati svoj posao ili mjesto u kojem želite živjeti. Uz retrogradna kretanja Venere i Merkura krajem godine, moguće su sumnje, ali i prilika da napravite hrabar iskorak, vođeni vjerom u sebe, prenosi Novi.

