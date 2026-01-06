Ljubavna veza s osobom rođenom u ovom znaku je brutalna bitka s vatrom!

Recite mu “ne” i to je kao da dodajete benzin na vatru; ništa ga neće spriječiti u namjeri da vas osvoji. Problem je u tome što se brzo zaljubi i još brže odljubi. Očaravajuće ga je gledati i toplina vas toliko privlači da želite prići jako blizu, ali ako niste pažljivi, koža počinje gorjeti! Više nego bilo koji drugi znak, on više pada na potencijal koji vidi u osobi, a ne na stvarnu osobu. Ako se dogodi da se Ovan zaljubi u vas i uspijete zadržati njegov interes, njegova ljubav je zaista bez premca i neobuzdana.

“Od svih strasti ljubav je najjača, jer ona istovremeno napada glavu, srce i tijelo.”

Ovan je pod vladavinom elementa vatre i planete Marsa i njihova priroda je strastvena, dominantna, a ponekad čak i zapovjednička. Oni su uvijek spremni za bitku, bilo da se radi o prijateljskom natjecanju u sportu, ostvarenju željene promocije ili želji njegovog srca.

Oni ne bježe od izazova. U stvari, Ovan žudi za izazovima. Ukoliko mu je nešto teško dostići, to samo povećava njegov interes. Recite im “ne” i to je kao da dodajete benzin na vatru; ništa ga neće spriječiti u namjeri da vas osvoji.

Problem je u tome što se brzo zaljubi i još brže odljubi. Oni će juriti za vama do kraja svijeta, ali nakon što pokažete svoj interes u istoj mjeri, počinju se ponašati slično kao dijete u trgovini slatkiša: zanima ga sve i jednostavno se ne može odlučiti za samo jedan komad.

Za Ovna, familijarnost može dovesti do nezainteresiranosti. Munja nove ljubavi u potpunosti ga zasljepljuje i zaboravlja na činjenicu da sve što sja nije zlato.

Muškarci i žene u znaku Ovna ponekad se kreću tako brzo da ne mogu uopće shvatiti s kime imaju posla.

Više nego bilo koji drugi znak, Ovan više pada na potencijal koji vidi u osobi, a ne na stvarnu osobu. Ako se dogodi da se Ovan zaljubi u vas i uspijete zadržati njegov interes, njegova ljubav je zaista bez premca i neobuzdana. Nije ga lako zadržati, to je kao da pokušavate prikovati oblak.

Poput dobrog vina, većina Ovnova imaju bolje odnose u zrelijoj dobi. To znači da iz mladosti često imaju veliku evidenciju davanja i primanja slomljenih srca.

Iako mnogi vole ukazati na neke sebične sklonosti Ovna, oni također imaju veliku toplinu. Oni imaju nevjerojatno toplo srce i imaju tendenciju vidjeti najbolje u drugima, čak i kada svi dokazi govore suprotno.

Kada se zaljube u nekoga i njihov partner uspije zadržati stvari svježima i dovoljno zanimljivima, oni su žestoko odani partneri.

Kao i kod većine stvari u životu, postoji i tamna strana Ovna. To je osobito istinito kada je u pitanju njihovo ponašanje u ljubavi i odnosima. Ako tamna strana vodi svoj show, postoji veliki potencijal za ljutnju pa čak i zlostavljanja. Oni će željeti dominirati, jer je njihova tamna priroda također vrlo kontrolorska.

Oni mogu pokušati upravljati svakim aspektom voljene osobe i pobjesne kad ona ne želi surađivati ili držati se njegovog plana. Oni će imati vrlo malo kontrole nad svojim emocijama i imaju tendenciju za sobom ostavljati slomljena srca i potpunu destrukciju.

Tamna priroda Ovna može od odanosti napraviti vrlo fluidnu definiciju. Oni mogu biti skloni prevarama, ali zbog njihovog povratka popraćenog lijepim gestama i dalje će biti u mogućnosti osvojiti partnera.

Ovan i tjelesnost idu ruku pod ruku, bilo da se gleda svjetla ili tamna strana.

Oni trebaju fizički dodir, ali nisu skloni čednim igrama. Morate biti hrabri i izravni ukoliko ga želite zainteresirati.

On se baca odmah na stvar i želi vas konzumirati. On se želi izgubiti u vama i dovesti vas do toga da se i vi izgubite u njemu. Njegova strast može biti toliko intenzivna da vas može zastrašiti.

Kada dominira njegova tamna strana, Ovan se ponaša kao dijete koje plače usred noći za bocom i budi svoje vrlo umorne roditelje. To nije svjesni sebični plan, već inherentna potreba koja je top prioritet.

Oni žele ono što žele, kada to žele i uglavnom nemaju previše obzira prema onome tko se nađe na putu prema ostvarenju te želje.

Njegovi partneri će se izgubiti u svojoj strasti svjedočeći iskonskim potrebama Ovna koje samo njihovi partneri mogu ispuniti.

Dinamična energija Ovna vapi za pažnjom. Teško mu je odoljeti. On je privlačan, zabavan i voli dobar provod. On je uistinu zainteresiran za vas i postavlja pitanja koja se nitko drugi ne usudi pitati.

On je jedan od rijetkih znakova koji vas istovremeno može privući jako blizu, a da u isti mah molite za oslobođenje.

„Radije bih umro od strasti nego od dosade.“ – Vincent Van Gogh, piše atma.hr.

