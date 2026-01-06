Doktor upozorava: Ova česta greška s rižom može dovesti do oštećenja mozga

Prema njegovom objašnjenju u TikTok videu, riža koja se dugo čuva bez hlađenja može razviti toksine koje proizvodi bakterija Bacillus cereus, a ovi toksini su otporni na toplinu i opstaju čak i nakon ponovnog zagrijavanja.

Doktor je podijelio primjere pacijenata koji su završili u bolnici nakon što su jeli loše čuvanu rižu, uključujući demonstracije oštećenja mozga povezanog s takvim trovanjem, poznatog kao “sindrom pržene riže”. Iako je stanje rijetko i većina ljudi koji jedu ostatke riže nema ozbiljnih problema, može biti vrlo opasno, posebno za djecu i tinejdžere, jer toksin može utjecati na moždane ćelije i njihovu sposobnost proizvodnje energije.

Stručnjaci ističu da se riža i druge škrobne namirnice poput tjestenine mogu brzo kontaminirati ako se ne ohlade i ne pohrane u frižideru u roku od dva sata od kuhanja. Ako su veći dio dana ostavljene vani, najbolje je baciti takve ostatke kako biste izbjegli trovanje hranom.

Sveukupno, naglašeno je da su smrtni slučajevi izuzetno rijetki, ali da pravilno rukovanje ostacima hrane može u potpunosti spriječiti rizik, prenosi Radiosarajevo.

