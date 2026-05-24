Imate problema s čestim migrenama? Uz pomoć ovog napitka ublažite bol i nelagodu

Ovakvi napadi mogu značajno otežati svakodnevno funkcionisanje i trajati od nekoliko sati pa sve do nekoliko dana. Iako se najčešće ublažavaju lijekovima, mnogi ljudi u praksi posežu i za dodatnim, prirodnim načinima kako bi smanjili intenzitet tegoba, posebno u ranoj fazi napada.

Jedna od čestih metoda jeste konzumacija vode u kojoj je rastvorena manja količina soli, najčešće pola kašičice u jednoj čaši vode. Ovakav napitak može pomoći u održavanju ravnoteže tečnosti i elektrolita u organizmu, posebno natrijuma koji ima važnu ulogu u radu nervnog sistema i cirkulacije.

Neravnoteža elektrolita kod nekih ljudi može biti povezana s pojavom simptoma poput glavobolje, mučnine i vrtoglavice, pa se ovakav jednostavan napitak ponekad koristi kao način za privremeno ublažavanje nelagode.

Ipak, ovakvi pristupi ne predstavljaju zamjenu za uobičajeno liječenje i potrebno ih je koristiti s oprezom. Također, važno je napomenuti da ovaj napitak treba koristiti s mjerom, posebno se ne preporučuje osobama koje imaju povišen krvni pritisak ili probleme sa srcem i bubrezima, jer veći unos soli može dodatno opteretiti organizam.

