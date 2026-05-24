3 znaka dobivaju nasljedstvo do kraja 2026.: Prenos imovine i upravljanje tuđim novcem

Posmatrajući astrološke uticaje do kraja 2026. godine, ova tri znaka mogu da očekuju povećanje imovine.

Škorpija

Škorpija je prirodno povezana sa 8. kućom, koja simbolizuje nasledstvo i tuđ novac. Tokom Nove 2026. godine mnoge Škorpije mogu da reše porodična pitanja, imovinu ili dobiju nešto što dolazi kroz porodicu.

Bik

Kako je Bik suprotan znak Škorpiji, često učestvuje u istim finansijskim temama. Za neke Bikove kraj 2026. godine može da donese korist kroz porodicu, nekretnine ili dugoročne porodične resurse.

Rak

Rak je znak porodice. U narednom periodu pojedini Rakovi mogu da zatvore stare porodične cikluse, što ponekada simbolično može da donese nasledstvo, poklon ili prenos imovine. Takođe, Jupiter, planeta blagostanja, boraviće kod Rakova od 30. juna u drugom polju finansija, što svakako nagoveštava dobijanje većeg novca.

