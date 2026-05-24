Neurolozi upozoravaju: Ova večernja navika mogla bi potajno smanjivati vaš mozak

Stručnjaci ističu da je kvalitetan san ključan za zdravlje mozga, jer se tokom noći mozak obnavlja, obrađuje informacije i pohranjuje sjećanja.

Loš san povezuje se s većim rizikom od Alzheimerove bolesti i demencije.

“Alkohol smanjuje volumen mozga”, upozorava neurolog dr. Fawad Mian, objašnjavajući da alkohol djeluje toksično na moždane ćelije i ometa njihov razvoj.

Posebno su pogođeni dijelovi mozga odgovorni za pamćenje, ravnotežu, planiranje i donošenje odluka, piše Parade.

Kakve su posljedice “čašice” prije spavanja

Iako alkohol u početku može djelovati uspavljujuće, ljekari navode da kasnije tokom noći remeti duboke faze sna koje su najvažnije za oporavak mozga. Posljedice mogu biti nemiran san, češća buđenja, problemi s koncentracijom i pamćenjem te, dugoročno, veći rizik od kognitivnog propadanja.

Neurolog dr. Jasdeep Hundal kaže da novija istraživanja pokazuju kako ni umjerena konzumacija alkohola nije potpuno sigurna za zdravlje mozga.

Usvojite nove navike

Umjesto alkohola, stručnjaci preporučuju nekoliko navika koje mogu pomoći očuvanju moždanih funkcija:

odlazak na spavanje i buđenje u isto vrijeme svaki dan

večernju šetnju nakon obroka

izbjegavanje ekrana i društvenih mreža prije spavanja

“Mozgu treba vrijeme da se isključi i pređe u stanje kvalitetnog odmora”, poručuju neurolozi.

Facebook komentari