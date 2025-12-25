Večeras je za muslimane odabrana noć!

– Ovo je noć u kojoj se podsjećamo da želja sama po sebi nije dovoljna ako ne preraste u dovu, ali ne dovu koja nije praćena djelom – izjavio je za Agenciju MINA ovim povodom glavni imam Odbora Islamske zajednice Kopar Samir-ef. Jusić.

Poručio je da je dova, kako kaže Poslanik Muhammed, a.s., ”oružje vjernika” i da to nikada ne smijemo zaboraviti

– Dova je čudesna veza između čovjeka i njegovog Gospodara, kojom se ostvaruju želje i očekivanja, popravlja stanje, doživljava duševnji smiraj i postiže željeni cilj – kazao je efendija Jusić.

Podsjetio je da se Lejletur-regaib tradicionalno doživljava i kao noć nade, ali i noć preispitivanja vlastite odgovornosti.

– Svaki čovjek ima želje i očekivanja, koja bi volio da mu se ispune, ima cilj do kojeg bi volio doći. Snove, za koje bi volio da mu se ostvare. Često kažemo da želimo mir, red, blagostanje, ali da li se zapitamo koliko smo mi sami spremni da budemo dio tog mira i reda. Islam nas uči da tražimo od Allaha, ali i da se ponašamo kao da smo i sami odgovorni za ishod – kazao je ef. Jusić.

Govoreći o odnosu dove i djelovanja, ukazao je na primjer društava u kojima se, i bez islamskog identiteta, određene vrijednosti žive dosljedno i organizirano.

– Živim u Sloveniji već dugi niz godina. To je zemlja koja je proglašena jednom od najodrživijih i najčistijih na svijetu. Ne zato što su ljudi samo željeli čistoću, nego zato što su se organizirali i djelovali. U jednoj akciji čišćenja učestvuje oko 250.000 ljudi. Tada se čovjek zapita: kako to da mi, čiji Poslanik kaže da je čistoća pola vjere, često o tome samo govorimo, a rijetko je živimo – naveo je ef. Jusić.

Naveo je primjer rijeke Une iz svog rodnog kraja, kojom se svi ponose, a koja najjasnije pokazuje raskorak između deklarativne pobožnosti i stvarne odgovornosti.

– Naše ulice, rijeke, avlije i javni prostori često ne odražavaju vrijednosti o kojima govorimo. Ako u Noći želja dovimo za boljim društvom, onda moramo biti spremni da sami budemo promjena koju tražimo – poručio je.

Mjesec redžeb, u kojem se obilježava Lejletur-regaib, označava početak duhovne pripreme za ramazan i uvod je u blagoslovljeni niz redžeba, ša’bana i ramazana.

– Ovo je vrijeme kada svoje želje trebamo prevesti u konkretne odluke: da uredimo odnose u porodici, da vodimo brigu o zajednici, o okolišu, o emanetima koje smo preuzeli. To je sunnet Poslanika, a.s. – da vjera bude vidljiva u ponašanju – naglasio je efendija Jusić.

Poručio je da dova u mubarek noćima ima posebnu snagu, ali da njena suština nije u traženju, nego u promjeni čovjeka koji dovu upućuje.

– Noć želja nas uči posebnoj ravnoteži: dižemo ruke prema nebu, tražimo od Gospadara svoga ono što želimo, ali čvrstim nogama na zemlji, spremni da uradiomo ono što je do nas da ta dova bude primljena i ostavrena, ukolko je to dobro za nas – zaključio je ef. Jusić, prenosi Novi.

