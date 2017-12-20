Svaštara

Merkur ulazi u Jarca: 3 znaka očekuju sretne vijesti do 20. januara 2026. godine

Objavljeno prije 58 minuta

Merkur, planeta komunikacije i logičnog rasuđivanja, ulazi u Jarca 1. januara, gdje će boraviti do 20. januara. Ovakva pozicija Merkura donosi odlične vijesti za Jarčeve, Djevice i Bikove.

Merkur u Jarcu donosi ozbiljan, promišljen i vrlo praktičan način razmišljanja i komunikacije. Misli su usmjerene na konkretne ciljeve, dugoročne planove i realna rješenja, bez suvišnih riječi i uljepšavanja

Disciplina

Osobe s ovim položajem Merkura govore odmjereno, često tek kada su sigurne u ono što žele reći, pa mogu djelovati hladnije ili distancirano, iako iza toga stoje odgovornost i potreba za preciznošću.

Um je disciplinovan, sposoban za organizaciju, strategiju i sistematično razmišljanje, što predstavlja odličnu osnovu za posao, planiranje finansija i donošenje važnih odluka.

Odgovorna komunikacija

Merkur u Jarcu ne voli površne razgovore; više mu prijaju teme koje imaju težinu, smisao i praktičnu vrijednost. U učenju i radu prisutna je istrajnost, ali i sporiji tempo, jer se znanje gradi postepeno i temeljno.

Riječi se biraju pažljivo, autoritet i iskustvo se poštuju, a komunikacija često ima ton savjeta, odgovornosti ili ozbiljnog promišljanja o budućnosti, prenosi novi.


