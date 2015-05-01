Može li manjak sna poremetiti probavu? Evo šta se dešava u tijelu nakon neprospavane noći

Sve više istraživanja pokazuje da loš ili nedovoljan san može značajno utjecati i na probavni sistem, uključujući želudac, crijeva i način na koji organizam obrađuje hranu.

Tokom sna tijelo prolazi kroz procese oporavka i regulacije brojnih hormona, uključujući one koji utiču na apetit, metabolizam i rad crijeva. Kada ne spavamo dovoljno, dolazi do poremećaja u hormonalnoj ravnoteži, što može utjecati i na samu probavu. Stručnjaci iz Mayo Clinic navode da hronični manjak sna može povećati nivo hormona stresa kortizola, koji je povezan s pojačanom želučanom kiselošću i probavnim smetnjama.

Jedna od prvih posljedica lošeg sna često je promjena apetita. Nedostatak sna povećava nivo grelina, hormona gladi, dok istovremeno smanjuje nivo leptina, hormona sitosti. Zbog toga osobe koje malo spavaju češće osjećaju glad, posebno potrebu za masnom i kaloričnom hranom. Medicinski pregledi dostupni putem PubMed pokazuju da ovakve hormonalne promjene mogu dovesti do prejedanja i dodatnog opterećenja probavnog sistema.

Osim apetita, san utiče i na rad crijeva. Poremećen ritam spavanja može usporiti ili ubrzati probavne procese, što kod nekih ljudi izaziva zatvor, a kod drugih nadutost, gasove ili proljev. Stručnjaci iz Cleveland Clinic ističu da su san i probava usko povezani putem takozvane osovine mozak–crijeva, sistema komunikacije između nervnog i probavnog sistema.

Kod osoba koje pate od refluksa ili gastritisa, nedostatak sna može dodatno pogoršati simptome. Loš san povećava osjetljivost organizma na bol i nelagodu, a istovremeno može pojačati lučenje želučane kiseline. Zbog toga se kod mnogih ljudi nakon neprospavane noći javlja osjećaj težine u želucu, mučnina ili žgaravica.

Istraživanja također pokazuju da crijevne bakterije, odnosno mikrobiom, mogu reagovati na poremećaj sna. Nepravilan ritam spavanja povezan je s promjenama u sastavu crijevne flore, što dugoročno može utjecati na probavu, imunitet i metabolizam.

Važno je naglasiti da povremena loša noć neće ozbiljno poremetiti probavni sistem kod zdrave osobe. Problem nastaje kada nedostatak sna postane hroničan. Tada organizam duže vrijeme ostaje pod stresom, što može povećati rizik od probavnih smetnji i metaboličkih problema.

Zaključno, san i probava mnogo su povezaniji nego što se često misli. Kvalitetan san ne utiče samo na energiju i raspoloženje, već i na rad želuca, crijeva i hormone koji regulišu apetit i metabolizam. Upravo zato stručnjaci sve češće naglašavaju da briga o probavnom zdravlju ne počinje samo pravilnom ishranom, nego i zdravim navikama spavanja, prenosi Radiosarajevo.

