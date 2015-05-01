Evo šta se desi u tijelu kad jedete lubenicu

Ako lubenica postane dio vaše svakodnevne ishrane, ne samo da ćete imati ukusniji jelovnik, već ćete ostvariti i brojne koristi za cjelokupno zdravlje. Svakodnevna konzumacija lubenice direktno utiče na poboljšanje zdravlja srca, jačanje mozga i revitalizaciju imunološkog sistema.

U nastavku pročitajte 10 nevjerovatnih razloga zašto bi trebalo da jedete lubenicu svaki dan.

1. Zdravo srce

Svakodnevna konzumacija lubenice pozitivno utiče na rad srca. Lubenica sadrži visok nivo likopena, antioksidansa koji joj daje crvenu boju i pomaže da srce ostane zdravo i vitalno.

Pored likopena, lubenica sadrži i dosta kalijuma koji smanjuje rizik od srčanog udara, pomaže u snižavanju holesterola, poboljšava protok krvi i reguliše rad srca.

2. Jake kosti

Likopen, koji se nalazi i u paradajzu, ima važnu ulogu u razvoju i održavanju zdravih kostiju.

Ovaj snažni antioksidans smanjuje aktivnost ćelija koje učestvuju u razvoju osteoporoze, dok visok nivo kalijuma pomaže zadržavanje kalcijuma, čime se čuvaju kosti i jačaju zglobovi.

3. Jačanje imunološkog sistema

Lubenica sadrži veliku količinu vitamina C koji jača imunitet i štiti organizam od oksidativnog stresa.

Vitamin C igra važnu ulogu i u zarastanju rana, jer je neophodan za stvaranje kolagena. Ukoliko imate rane koje sporije zarastaju, povećajte unos hrane bogate vitaminom C, poput lubenice i citrusa.

4. Pomoć pri mršavljenju

Lubenica sadrži oko 90 odsto vode i veoma malo kalorija, zbog čega je idealna namirnica za osobe koje žele da smršaju.

U njoj se nalazi i citrulin, aminokiselina koja pomaže sagorijevanje masnoća.

5. Protivupalna svojstva

Lubenica je bogata flavonoidima, karotenoidima i triterpenoidima.

Posebno se izdvaja likopen, koji pokazuje značajne rezultate u smanjenju upala. Najviše korisnih sastojaka imaju potpuno zrele lubenice.

6. Sprečava nastanak raka

Likopen ima važnu ulogu i u smanjenju rizika od određenih vrsta raka.

Prema pojedinim istraživanjima, povezuje se sa manjim rizikom od raka prostate, dojke, pluća, materice i debelog crijeva.

7. Zdravi i opušteni mišići

Lubenica je dobar izvor kalijuma i citrulina koji pomažu pravilnom radu mišića.

Oni kontrolišu kontrakcije mišića i ublažavaju bolove nakon fizičkog napora ili treninga. Citrulin se u organizmu pretvara u arginin koji poboljšava cirkulaciju i opušta krvne sudove.

8. Poboljšava vid

Zahvaljujući visokom sadržaju antioksidanasa poput beta-karotena, vitamina C, luteina i zeaksantina, lubenica pozitivno utiče na zdravlje očiju.

Ovi sastojci štite oči od problema povezanih sa starenjem, poput noćnog sljepila, makularne degeneracije i glaukoma.

9. Za ljepšu kožu i kosu

Lubenica sadrži značajnu količinu beta-karotena koji se u organizmu pretvara u vitamin A.

Vitamin A ima važnu ulogu u proizvodnji sebuma i rastu ćelija, što direktno utiče na zdravlje i hidrataciju kože.

10. Za oštriji mozak i bolje raspoloženje

Lubenica sadrži i vitamin B6 koji je neophodan za proizvodnju hemikalija u mozgu odgovornih za raspoloženje i ponašanje, poput serotonina i dopamina.

Nizak nivo vitamina B6 može izazvati probleme sa pamćenjem, zbog čega je lubenica odličan izbor za učenike i studente, prenosi Novi.

